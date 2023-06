La Joaqui sorprendió a sus seguidores una vez más al realizar una denuncia en sus redes sociales. “Lamento tener que comunicar que me han quitado el acceso a mi canal de YouTube. Cualquier contendido que se publique allí será sin me consentimiento”, escribió la cantante en una historia de Instagram.

Además, la artista hizo una publicación con una imagen de su nuevo look y realizó un contundente mensaje en el que aclaró su postura ante las adversidades: “No me rindo, ni me freno, ni me canso, ni me apago”. Aunque no especificó a quién iba dirigida estas palabras, dejó en claro que está lista para dar pelea.

La joven de 28 años había anunciado la semana pasada los motivos por los que se alejaría de los escenarios por tiempo indeterminado. “Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”, sostuvo la cantante para detallar sus sensaciones y contar por qué tomaba esta decisión.

La situación sorprende, ya que la autora de ‘Butakera’ venía de lanzar un nuevo tema junto a Callejero Fino, “0$”, una fusión de rap y rkt. La canción incluso tuvo una gran repercusión, alcanzando 1.303.167 visualizaciones en YouTube. La Joaqui y Callejero Fino ya habían lanzado “LATI2″, el 24 de mayo pasado, que ya tiene más de un millón de reproducciones en Youtube. Y, gracias a la increíble química que generaron, se animaron a sorprender a su público con una nueva colaboración.

Además, la joven fue vista días atrás grabando un video junto a Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Montaner. Por último, la artista también tiene grabaciones pendientes con el programa Got Talent, planificadas para los próximos días. La Joaqui venía de presentarse semanas atrás en Paraguay, momento que incluso le generó un grato recuerdo ya que la artista afirmó sentirse contenta por la recepción del público.

Cabe recordar que hubo un hecho que afectó a la artista recientemente: se cumplió un año de la muerte de su amigo cercano, El Noba. El cantante de cumbia falleció el 3 de junio del año pasado tras un accidente vial con su moto. A principios de 2023, la intérprete de ‘Dos Besitos’ recordó a su compañero a través de una story de Instagram: “Te festejo. Con lágrimas en los ojos. Porque nadie va a saber jamás todo el amor que nos costó dejarte ir. Las personas que te queremos te pensamos todos los días. Nada fue lo mismo nunca más. Pero me dejaste cosas hermosas. Quiero que sepas donde sea que estés que nuestra última canción me cambió la vida”.

En esa oportunidad, la cantante también destacaba cuánto lo extrañaba y los valores que el cantante de ‘Tamo Chelo’ tenía: “Este era nuestro verano. No existe otra persona en el mundo con quien quisiera compartir esto más que con vos que fuiste el mejor amigo que se podía tener. Leal, de frente siempre. Que tu lugar quedó enorme y nadie va a tener la talla de llenar esos zapatos. Que siempre sea siempre compañero. En tu ley y como un rey. Así te recordamos”.