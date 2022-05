Los nervios del debut, un galán de compañero, el pedido de un desnudo completo, una media y una canción de Los Redonditos de Ricota: la cantante y actriz La Joaqui pasó por PH, podemos hablar (Telefe) y con un relato en el que no escatimó en detalles, repasó la fuerte escena de sexo que protagonizó junto a Nicolás Furtado en la segunda temporada de El Marginal que, además, significó su debut actoral.

Interpelada ante la consigna “avancen al punto de encuentro aquellos que tuvieron un momento muy incómodo en su vida”, la joven dio un paso adelante. A su turno, contó: “Cuando hice mi primera actuación, en El Marginal, el guion decía ‘escena de sexo’, no decía ‘llegás, lo acariciás, pasás la lengua por la panza’. Nunca había actuado”, arrancó la joven que le puso el cuerpo a “La Mecha”, la novia de “Diosito” en la serie.

Con una frescura y un desparpajo poco frecuente en televisión, la artista relató cómo logró sacar adelante la escena pese a la gran vergüenza que le dio la situación, y rescató además la gran actitud de Furtado, de quién destacó su “caballerosidad y su compañerismo”. Según contó, el uruguayo fue clave para lograr relajarse y avanzar en la grabación.

“Tenía vergüenza y no podía sacarme la remera. Llegué y pensé que tenía que ponerme una bombacha re linda. Tenía que hacerme un poco la rea, mientras que lo veía al pibe tan tranquilo. Pensaba: ‘Si actúo muy bien, va a pensar que me gusta de verdad, y si actúo muy mal, me van a bardear por Twitter’”, repasó. Y recordó tapándose la cara de vergüenza: “Encima este pibe actúa con chicas despampanantes, si me quedaba en ropa interior, había menos carne que en un huevo frito. Pero agarré coraje, yo en bombacha y él en bóxer”.

Pero ahí no terminó la escena, sino que iba a ir más allá. “El director nos miró y nos dijo que nos saquemos la ropa interior”, sumó. Según repasó entre risas, le expresó a su compañero de electo su temor, sumado al pudor que le generaba la situación, siendo esa su primera actuación en cámara. “Él me dijo que me anime para mostrar que era profesional. Después me dijo que ya había visto a muchas chicas sin remera, y más nerviosa me puse”.

Luego, la Joaqui reveló un truco que usaron durante la grabación y que dejó a todos sorprendidos: “Encima todo el mundo me decía ‘ay, Nico Furtado es el amor de mi vida’. Finalmente nos animamos y a él le hicieron ponerse una media, para evitar el roce”.

“El ‘qué dirán’ me estaba matando. Tenía miedo de ponerme de tal forma por si me salía un rollito, pero tampoco iba a quedarme tiesa porque iban a pensar mal de mi rendimiento íntimo”, contó Joaqui entre risas, y de inmediato reveló cuál fue el truco para avanzar y superar el momento.

“De repente Nico me preguntó qué música me gusta escuchar. Yo le dije que Los Redondos y entonces él pidió ‘pónganle a la piba Los Redondos’. Ahí cambió la vibra, al día de hoy escucho eso y me acuerdo. La escena nos salió a la primera, menos mal”, cerró la artista.

Una historia de desamor

Cuando Andy Kusnetzoff pidió que contaran sus historias aquellos que apostaron a algo y les salió mal, Joaqui decidió hablar de amor. “Una vez, una persona que yo quise -tal vez la primera vez que quise adultamente- me hizo elegir entre toda mi carrera y esa persona. Y yo aposté al amor. Dije ´obvio, yo te elijo a vos´. Al mes me quedé sin mi carrera, sin esa persona y con dos hijas. Esa apuesta me salió mal”, repasó. “Esa mala apuesta me cambió la vida”, agregó, y dejó entrever que ahora lo primero en su vida es su carrera.

“Ese fue el error. Que aposté al amor”, sentenció. “¿Cómo vas a decir públicamente en la tele que apostar al amor está mal?, bueno, pasa”, agregó, atajándose de lo que cree que le pueden decir a partir de su experiencia. Más adelante, reveló que tiene dos hijas, que son de distintos padres y que las mantiene ella sola.

En otro momento, contó que sus papás la tuvieron de muy chicos y que tuvo una infancia difícil. Vivió muchos años en Costa Rica, pero después volvió a Mar del Plata a vivir con su abuela. También, dijo que tuvo muchos problemas por el consumo de drogas. ¿Cómo logró salir adelante? “Creo que ser mamá es lo que me cambió. Ni ir a charlas ni ir a médicos. A mi particularmente ser mamá es lo que me cambió la vida”, reflexionó.