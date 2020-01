La denuncia contra Luis Brandoni luego de que le endilguen haberle gritado “asesina” a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el marco de la marcha por el quinto aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, provocó fuertes reacciones en las redes sociales y en los medios de comunicación.

Una de ellas fue la de Elizabeth “La Negra” Vernaci, quien salió a hablar y, a pesar de defender el derecho a la libertad de expresión del actor, tuvo duras palabras hacia él insinuando que no está bien a raíz de su avanzada edad.

La figura de La odisea de los giles y Esperando la carroza fue acusado penalmente bajo la caratula de "averiguación de delito" por supuestamente tildar de homicida a la dirigente del Frente de Todos en la convocatoria del pasado fin de semana, y al aire en La Negra Pop, la icónica conductora radial lo chicaneó con una lengua irónica y filosa.

"Paren, lo tienen que dejar, está grande Luis Brandoni. Es un actor de la concha de la lora, pero capaz que no sabe. ¿Se acuerdan de ese audio que mandó hace poco? 'Nena, me dicen que ganamos'. Decía cualquier cosa, o sea, capaz que no está bien. No solo Gasalla envejece mal, todos vamos a envejecer mal de alguna forma", lanzó la locutora de la FM 101.5.

"Pobre Brandoni, la denuncia son ganas de perder el tiempo, déjenlo tranquilo", añadió Vernaci a su opinión entre risas y burlas con el panel radial, y sin dejar de tirarle un palito al movimiento que el artista defendió durante los últimos cuatro años, afirmando que "hasta hace no muy poco denunciaban a gente en Twitter y alguno caía por decir cosas de la figura presidencial", y señalando que la actual gestión no debería hacer lo mismo con él.

"Pobrecito, ¿no ven que no está bien?", preguntó la conductora luego de reproducir el audio viral previo a las elecciones presidenciales del actor, en el cual aseguraba que iba a ganar el macrismo en primera vuelta a menos que haya fraude. "Pobre, en serio, gente que charla mucho. Andá a charlar con Sol Pérez", concluyó Elizabeth.