A fines de septiembre, en una de las galas del Cantando 2020, Karina La Princesita reveló que está distanciada de su hija Sol. Decidió que era mejor que estuviera lejos así la cuidaba del coronavirus, ya que ella tiene que cumplir con su rol de jurado todas las noches y está muy expuesta.

"Los primeros meses (del aislamiento obligatorio) estuvo con su papá y ahora está con mi mamá. La extraño y la amo un montón”, agregó con lágrimas en sus ojos. Algunas emisiones atrás, la intérprete mostró al aire uno de los mensajes que le envió la adolescente, fruto de romance con El Polaco, y no pudo evitar emocionarse. A ella le encanta verla desfilar cuando presenta sus looks para las redes sociales, y le hizo saber que siempre sale divina.

Ahora, cansada de las especulaciones que surgieron en Instagram y en algunos programas de chimentos, la referente de la movida tropical dijo en el ciclo radial de Catalina Dlugi que Sol tiene un problema de salud, por lo que debe cuidarse muchísimo. “En un programa juzgaban mi decisión de que mi hija esté con mi mamá. Decían ‘¡¿cómo pudo dejarla con la mamá?!’. Pero el tema es el siguiente: cuando empieza todo esto (de la pandemia), yo había llegado de un viaje de estudios y mi hija se queda con su papá el primer mes. Después ya nos pudimos unir. Pero cuando yo empecé a trabaja, (con el Polaco) quedamos que se iba a quedar con él. Después el papá de Sol recibe la propuesta de MasterChef y decidimos que se quedara con mi mamá, ya que tiene problemas respiratorios, broncoespamo, desde que nació. A los 14 días de vida fue su primera internación y dos veces por año la internan”, argumentó.

La referente de la bailanta remarcó que el inconveniente de la nena es hereditario, ya que ella padeció lo mismo: “Yo toda la vida me la pasé internada por problemas respiratorios, por eso me pareció lo mejor que esté con mi mamá, que no está trabajando”. Por último, reconoció que está muy tranquila con la decisión que tomó, y que no se arrepiente a pesar de todas las críticas que recibió.

Karina siente una profunda admiración por su hija y hace muy poco se lo hizo saber en las redes sociales, donde le dedicó emotivas palabras. “Estar donde estamos no fue sacrificio, esfuerzo, ni mérito mío. Fue de la dos. Porque las pasamos juntas todas y sos la mejor hija (y compañera) que me pudo tocar. No escribo más porque me desarmo de lo que te amo”, dijo dejando en evidencia que son muy compinches.