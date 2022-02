La Renga denunció que la suspensión del show previsto para el 19 de marzo en el paseo costero de la capital neuquina fue por "la estigmatización y discriminación" hacia su público y anunció una nueva locación en la provincia de Río Negro, a 15 kilómetros del lugar original.



La polémica comenzó cuando se pusieron en venta las entradas para el concierto y la Corporación para el Desarrollo Integral de Neuquén (Cordineu) advirtió que dicho show no había sido autorizado, sacando a relucir un documento de diciembre pasado en el que se negaban los permisos por considerar que la cantidad de público que albergaría pondría en riesgo obras que se ejecutan en las inmediaciones del lugar.



Al respecto, en el comunicado difundido en las redes de la banda, sus integrantes destacaron que "la falsedad de estas afirmaciones queda demostrada en que hace unos días en ese mismo espacio tuvo lugar la Fiesta de la Confluencia, en donde actuaron artistas de todo el país y de todos los géneros, con una convocatoria, según los medios locales, de más de 150.000 personas por día".



"Por eso -continuaron- creemos que la única razón verdadera para que no se realice el banquete en la Isla 132 es la estigmatización y discriminación hacia el público de La Renga y a la banda. Y lo que esconde en realidad es que no quisieron que La Renga toque en esta oportunidad en la Ciudad de Neuquén".



Frente a esta situación, la banda liderada por "Chizzo" Nápoli decidió mudar el show a la ciudad de General Fernández Oro, en la provincia de Río Negro, en el predio Las Masías, situado en Av. 1° de Mayo km 2, a 15 kilómetros del escenario previsto originalmente.



Además, confirmó que las entradas adquiridas por el público para Neuquén son válidas para la nueva ubicación.



Por último, afirmó: "La única manera de llevar adelante una fiesta de este tipo, es que todas las partes quieran que suceda".



Con un flamante disco bajo el brazo, "Alejado de la red", La Renga inició una gira presentación que por el momento abarcará el próximo 26 el Aeródromo Santa María de Punilla; el 5 de marzo el Autódromo Martín Miguel de Güemes, en Salta; y el 12 de ese mes, el Autódromo de Potreros de Los Funes, en San Luis.