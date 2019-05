La 21a edición de los premios Gardel tiene entre sus ternados a músicos sanjuaninos. Se trata de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan, que el año pasado acompañó a Lito Vitale y su quinteto en el concierto celebración de los 30 años del disco Ese amigo del alma, que realizaron en el Auditorio Juan Victoria (foto principal). Esa función fue grabada y editada como CD hace unos meses. Así, de la mano de Vitale, la Orquesta local dirigida por Emmanuel Siffert aspira al galardón que entrega la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (CAPIF), y que tendrá su ceremonia en Mendoza, el 14 de mayo. La emblemática obra de Vitale, una bisagra en su carrera, según él mismo ha manifestado más de una vez, integra la categoría Mejor Album de folclore alternativo compartiendo terna con las producciones de Aca Seca Trío, Liliana Herrero, Leopoldo Deza y Litto Nebbia y Silvia Iriondo.



"Obviamente que los premios son mimos y el hecho de ganarlo o no, no significa que confíe o no en el proyecto artístico; pero si nos ganamos el Gardel, va a ser un mimo muy fuerte, porque no solamente lo voy a disfrutar yo sino también los músicos de San Juan y los de mi quinteto. Vamos a cruzar los dedos, esto ya es un festejo, por el hecho de estar expectantes y si no... estaremos felices con el cuadrito que dice que estamos nominados", comentó Vitale a DIARIO DE CUYO.



La emoción por la nominación se esparció entre los músicos de la Sinfónica de la UNSJ, y su director estable, el maestro suizo Emmanuel Siffert, no quedó ajeno a la importante noticia. "Para la Orquesta es un honor estar nominada, sobre todo para un premio tan prestigioso en Argentina. Es un honor, yo estoy muy feliz", dijo a este medio el director, quien recordó como una buena experiencia el concierto del año pasado, para el que ensayaron una semana antes del recital. "Había otros factores, no sólo la orquesta, sino que estaban sus instrumentos, la amplificación, la batería... entonces estuvo interesante trabajar con ellos", apuntó el Maestro.



"Esto posiciona a la Orquesta y la cultura de San Juan en al ámbito nacional, fue una noticia muy buena esta nominación. Mas allá de que gane, lo bueno es haber estado nominado entre esos artistas que comparten terna. Lito nos dijo que cuenta con nosotros en la entrega de los premios, ya es algo muy importante estar ternados y que el disco se esté escuchando", comentó Juan Carlos Caballero, integrante de la comisión técnico-artística del Centro Orquestal de la UNSJ, sobre la expectativa para este galardón al que otros sanjuaninos codiciaron antes, como por ejemplo Claudia Pirán (nominada en 2010) y Javier Acuña, quien lo ganó en 2011.



Cuando Vitale decidió celebrar las tres décadas de su disco emblema con una gira que incluyó San Juan, de antemano programó el registro del concierto en el Auditorio, escenario que Vitale conoce bien, no sólo porque actuó antes ahí varias veces, sino porque fue donde presentó el mismo álbum recién editado, hace ya 31 años.

En San Juan. Lito Vitale durante su presentación en el Auditorio Juan Victoria, junto a la orquesta.

"Para mí volver a tocar el material de Ese amigo del alma era un compromiso, una felicidad, una celebración que quería disfrutar de la mejor manera. Y lo primero que se me ocurrió fue hacer arreglos para orquesta de esa música, originalmente pensadas para cuarteto o quinteto instrumental. Al escucharlas me di cuenta que tenía un concepto orquestal que yo simulaba con los teclados. El valor agregado era, entonces, hacerlo con orquesta y que fueran de las provincias, para tender un puente con músicos de cada una de las provincias", contó sobre el génesis del nuevo espectáculo. Sobre cómo eligió a la orquesta de la universidad, Vitale recordó que fue gracias a Nito Mestre: "Yo había visto un video de un concierto de Nito Mestre con la orquesta de San Juan, y dije 'eso suena hermoso', me topé con él en un concierto que compartimos, y le pedí el contacto. Hablé con Alberto (Velasco) y después con Rolando (García Gómez) y lo que sentí de parte de ellos fue una complicidad muy grande y unas ganas de hacer este proyecto. Después se sumó el director (Siffert), que se metió en la música de una manera muy amorosa artísticamente", relató el compositor, que además destacó la importancia de la sala sanjuanina. "Para mi historia, el hecho de tocarlo y grabarlo en el Auditorio de San Juan tiene que ver con tantas veces que he tocado ahí y que he disfrutado de actuar en ese lugar emblemático para la Argentina. Me parecía que era hermoso registrar ese disco con esa orquesta, que es tan excelente, y en ese lugar tan hermoso", concluyó Vitale que apenas conocidas las nominaciones llamó a los músicos de la orquesta y les pidió que estuvieran presentes en la gala.



A través del Ministerio de Turismo y Cultura, el Auditorio Juan Victoria produjo el espectáculo que se hizo el 4 de agosto del año pasado y donde se grabó el disco ahora nominado. Las copias físicas de Ese amigo del alma-30 años llegaron a San Juan hace un par de semanas con destino a los músicos de la orquesta y otro tanto será distribuido por el Auditorio a músicos y docentes de escuelas. El álbum está disponible también en Spotify.