La Orquesta Sinfónica de la UNSJ presenta el ciclo de conciertos "Directoras de orquestas" que tendrá esta noche como primera invitada a la maestra Alicia Pouzo, titular de la Orquesta Académica de Mendoza y de la Orquesta de Las Heras. Además, está previsto que lleguen (en fechas a confirmar), las maestras María Laura Muñiz, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Mar del Plata, y Yeni Delgado, conductora de la Sinfónica de Salta.



"Con el ciclo queremos poner en relevancia la actividad que hacen las mujeres en cargos de dirección, es un puesto que tradicionalmente, por cuestiones culturales, ha estado dominado por hombres, pero la idea es destacar a las mujeres que también están dirigiendo" dijo el violista Daniel Sánchez desde el Centro de Creación Orquestal de la FFHA (UNSJ).



Es la segunda vez que Pouzo tomará la batuta de la formación sanjuanina (la anterior fue hace tres años) y ahora será con un programa que incluye Don Giovanni (obertura KV 527) y Serenata Nocturna de Mozart y la Sinfonía El Reloj de Haydn. Nacida en Tandil, estudio piano de niña y a los 17 se inscribió en Dirección Orquestal en la Universidad Católica, de donde se recibió en 2007. Desde entonces, ha dirigido en varias formaciones porteñas como invitada, ópera en el Teatro Argentino de la Plata y hace cinco años que es titular en Mendoza.



Sobre cómo ve el panorama de sus colegas en el país, Pouzo considera que aún falta camino por recorrer. "Sigue siendo difícil conseguir cargos estables, pero veo que hay mucha más visibilidad del trabajo de las directoras, que es la puerta de entrada para eventualmente para empezar a tener más oportunidades como titulares" expresó la conductora a DIARIO DE CUYO, que consideró que la falta de ofertas "sí, es una cuestión de género, es una dificultad histórica", aunque ahora las cosas están cambiando. "Hace falta seguir luchando, no quedarse en los laureles, ni con la comodidad de que "bueno todo cambió, ya tenemos oportunidades", porque si uno hace la cuenta de directores varones que están viviendo de la dirección y las mujeres, el porcentaje es muy pequeño; y no por falta de personal capacitado; de la carrera de dirección se reciben igualmente chicos y chicas. Después, en el ámbito profesional no se ve eso para nada, claramente todavía hay una desigualdad".



En ese contexto, consultada sobre su opinión del ciclo propuesto en San Juan, dijo:"Es súper importante, siempre y cuando se entienda que es un paso, que no nos quedemos en que se cumplió con el ciclo de chicas. Es un punto de partida, pero el objetivo es la igualdad, que el día de mañana se invite a directores y directoras independientemente de su género, sin hacer el ciclo, pero igual, está muy bien".



El Dato

Concierto Orquesta Sinfónica UNSJ. Dirección Alicia Pouzo. Esta noche, a las 21.30 en el Auditorio Juan Victoria. Entrada gratis.