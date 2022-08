La Orquesta Sinfónica de la UNSJ, bajo dirección del maestro Alfons Reverté Casas, presentará un concierto especial esta noche (a las 21 hs, gratis) en el Auditorio Juan Victoria, que contará con la participación del prestigioso guitarrista Eduardo Isaac. El músico, con una trayectoria internacional extensa, estuvo en varias oportunidades en la provincia, pero recordó especialmente una de hace 28 años, cuando junto a la Sinfónica y dirigidos por el maestro Luis Gorelik, interpretó la misma obra que hará esta noche, "Concierto de Aranjuez" de Joaquín Rodrigo. "En en el Auditorio es el segundo Aranjuez y es un enorme placer" dijo a DIARIO DE CUYO el guitarrista que fue convocado para la función que es una coproducción entre el Auditorio y la formación de la universidad.



Encantado tras su encuentro con Reverté Casas, Isaac se permitió invitar al público local a no perderse la velada de hoy. "Esta es una oportunidad inigualable para el sanjuanino poder escuchar en vivo y en semejante sala esta obra, el concierto de Aranjuez es la pieza más famosa para guitarra en el mundo entero y la más tocada con orquesta sinfónica. Tiene la particularidad, de ese tema en el Segundo movimiento, muy conocido, que tiene esas características tan increíbles, la melodía la empieza tocando el corno inglés y después la guitarra toma la melodía y hace una variación; es un momento mágico el que se vive en ese momento", describió Isaac, que reconoció que ha tocado "el Aranjuez más de 100 veces y con muchísimas orquestas distintas, de diferentes partes del mundo, pero siempre que se toca es una experiencia nueva porque hay que lograr esa conjunción entre solista, director y orquesta", apuntó el premiado músico, que además es docente en Paraná y ha dictado clases magistrales en Europa y Oriente. Pese a que conoce el mundo y se ha presentado en las salas más prestigiosas, tiene unas palabras para destacar al Juan Victoria. "Tiene una acústica única, he tocado en el Teatro Colón, en el CCK, son salas fantásticas, pero lo que San Juan ha logrado con la construcción de este Auditorio ha sido increíble" dijo el músico que tiene 24 discos editados, ha actuado en Estados Unidos, Italia, España, Austria, Holanda, Rusia, Japón, Alemania,Chile, México y Brasil y siempre vuelve al país. "Llevo 40 años viajando por el mundo, pero siempre vuelvo a mi lugar en el mundo, que no es Buenos Aires, yo vivo en Paraná, Entre Ríos. Soy un provinciano como los sanjuaninos, de pura cepa" dijo orgulloso el músico, listo para volver a tocar aquí.



El programa de la Sinfónica también incluye Old wine in new bottles, de Gordon Jacob; La oración de Torero, de Joaquín Turina y El sombrero de tres picos, 2¦Suite, de Manuel de Falla.