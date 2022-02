En esta semana, una de los estrenos más importantes que renueva la cartelera comercial de los cines locales, es la película de Roland Emmerich, "La caída de la Luna" (Moonfall) con las actuaciones de Halle Berry, Patrick Wilson, John Bradley, Charlie Plummer, Donald Sutherland, Stephen Bogaert, Eme Ikwuakor, Michael Peña y elenco. Enmarcado en el género del cine catástrofe, con referencias a numerosos títulos de esta tradición de Hollywood, el argumento del film se centra en la acción de una fuerza desconocida que golpea a la Luna y la deja fuera de su órbita natural y la envía en choque directo contra la Tierra a toda velocidad. Unas semanas antes del impacto con el mundo al borde de la aniquilación, la ejecutiva de la NASA y ex astronauta Jo Fowler (Halle Berry) está convencida de tener la clave para salvar el mundo. Pero solo el astronauta Brian Harper (Patrick Wilson) y el teórico conspiranoico KC Houseman (John Bradley) la creen. Estos héroes improvisados montarán una misión imposible al espacio, dejando atrás a todos sus seres queridos, para aterrizar en la superficie lunar e intentar salvar a la humanidad, enfrentándose a un misterio de proporciones cósmicas. Las películas y las historias sobre el fin del mundo y la destrucción del planeta siempre tuvieron sus adeptos, y Emmerich es uno de los directores expertos en este tipo de ficciones. El creador de Día de la Independencia y El día después de mañana, propone ahora esta historia con muchos minutos de efectos especiales y escenas de alta tensión. La película plantea este posible escenario: ¿qué pasaría si quedan días para que la humanidad pueda salvarse o no de un cataclismo espacial? Ciencia ficción y temas apocalípticos, son los elementos clave para esta entrega a la que todo fan de este tipo de cine no puede perderse de ver.