Estaba previsto estrenarse el pasado 18 de abril en 'El Camarín de las Musas' de Buenos Aires. Sin embargo, la pandemia lo imposibilitó. Pese a todo, Marcelo Allasino y Matilde Campilongo, no dieron por vencidos. Después de mucho ensayo por videoconferencia, por fin la obra de La Tortuga saldrá a la luz de las pantallas con una versión donde utiliza los mismos dispositivos para transmitir como elementos dentro de la trama.

Desde el aislamiento social, utilizando a la tecnología como recurso, es lo que plantea la misma obra y así, abre nuevas posibilidades para el trabajo teatral en tiempos de cuarentena. No es teatro tradicional: se realiza en un espacio no convencional ante un público remoto. No es teatro leído: se actúa, hay un cuerpo en escena. No es teatro filmado ni un video rescatado: se trata de una experiencia escénica en vivo, transmitida en directo por la red.

Con la dirección del ex presidente del INT y con la actuación de Campilongo (prima del actor y humorista Campi), hoy a las 22hs. se verá el debut a través de la plataforma www.teatrouaifai.com y que hasta el momento continúan la venta de entradas a $350. Es un unipersonal, en el que una mujer de más de 50 años acaba de ser operada de un tumor en el útero y en su recuperación descubre las posibilidades que le ofrece Internet y las redes sociales. En este sentido, planifica una videollamada con su mejor amiga de la adolescencia, a quien no ve desde entonces.

El viaje de egresados a Bariloche, la película "Flashdance", un embarazo no deseado y la muerte del amor que no fue, le abrirán la puerta a un pasado que -a fuerza de no haber sido superado- insiste en hacerse presente. Habrá funciones online en vivo jueves y sábados a las 22 de cada semana. Una experimentación que podrá abrir la puerta para futuros proyectos. Además, la plataforma, es un sistema desde el cual se ofrecerán funciones de obras independientes, autogestionadas, originales, pensadas para la transmisión digital en vivo. Al menos, una alternativa.