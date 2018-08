La Trilliza de Oro María Eugenia Fernández Rousse había regresado a su programa, Mañana nuestras, que comparte con el Pato Galván y sus dos hermanas en KZO, a principios del mes de julio, luego de tomarse unos días tras la muerte de su hija María Eugenia Geñi Laprida.

Dejó pasar un tiempo y recién ahora habló en detalle cómo está atravesando este duro momento de su vida. "Desde que me levanto hasta que me voy de acá son unas cuantas horas en las que estoy distraída", aseguró, destacando la importancia del ciclo.

Con el apoyo de sus hermanas María Emilia y María Laura, siguió: "Y el tiempo que tengo que pasar, me lo dice mucha gente que ha atravesado por lo mismo, lo tengo que pasar lo más sano posible. Porque tengo tres chicos más, y tengo esos dos nietos por los que tengo que estar bien. Son los únicos nietos que tengo. Pero tengo tres hijos que no tienen hijos y tengo que estar bien yo, como abuela, para esperar esos nietos que todavía no están, pero van a llegar".

"Y no les digo que es fácil. Es durísimo. Pero yo me acuerdo, cuando se murió el hijo de Mirtha Legrand, que ella al mes empezó los almuerzos y yo decía '¡qué ganas!'. Pero esas ganas de levantarte y el laburo es lo que te ayuda a superar muchas cosas", aseguró María Eugenia.

Luego, contó que mucha gente le pregunta vía redes sociales cómo hace para seguir adelante luego de la irreparable pérdida, y se sinceró: "Se puede, porque ella me manda la fuerza para poder seguir y levantarme, sino estaría en la cama todo el día y eso es malísimo".

"Tener un motivo para levantarme es éste (el programa). Y eso que nosotras siempre priorizamos la vida familiar. Siempre, siempre", cerró María Eugenia.

Geñi Laprida murió, a los 34 años, el pasado 25 de junio luego de darle pelea a un cáncer de mama, que derivó en una metástasis cerebral. Días después, sus restos fueron despedidos en el cementerio privado Memorial de Pilar.