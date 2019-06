El viernes pidieron cadenas de oración, porque estaba muy delicada. Internada en el Hospital Fernández desde el 4 de junio pasado por fuertes dolores abdominales, su salud se había complicado severamente y muchos esperaban el milagro. Ayer por la tarde, llegó la noticia que nadie quería escuchar y que por el impacto, se convirtió en tendencia en Twitter, con más repercusiones que el partido de la Selección en la Copa América: A los 65 años, Beatriz Salomón, "La Turca' que supo brillar en los "80 y los "90, cerró sus ojos para siempre, luego de atravesar un cáncer de colon que apenas le dio alguna tregua para celebrar el cumpleaños de 15 de su hija menor, tiempo en el que también visitó a Mirtha Legrand -su última visita a un programa de TV- donde contó el duro momento de salud y económico que atravesaba. Fue el último de una sucesión de situaciones dolorosas que se desencadenaron hace ya algunos años, desde aquella cámara oculta a su exmarido Alberto Ferriols (con quien tras 14 años recompuso su relación, por sus hijas, y supo perdonar) y el posterior y largo juicio "que terminó enfermándome' -dijo alguna vez-; y que continuaron con la enfermedad neurológica y la posterior muerte de su hermana Isabel y el fallecimiento de su madre. El año pasado, cuando se desencadenó lo de su enfermedad, la exvedette había reconocido que se había dejado estar con su salud, porque no tenía obra social. Luego tuvo otra internación, una caída en la clínica en la que se fracturó la cadera y al fin, cuando una empresa donó la prótesis, la cirugía que le permitió volver a movilizarse. Hacía tiempo que no todo eran rosas para Beatriz; sin embargo, leona y guerrera como pocas, se aferró a la vida y principalmente a sus hijas, su gran sostén y motor; y hasta se animó a asegurar -después de compartir en lo de Mirtha que su hija mayor le pidió que no la deje sola cuando debió contarle de su enfermedad- que de ésta salía.



Profunda tristeza y hasta sensación de injusticia emanaron los borbotones de comentarios sobre su partida... por todos estos golpes, porque "la Turca' era una mina querida en el ambiente, porque muchos se quedaron no sólo con aquellos ojazos debajo de sus rulos, la sonrisa radiante y ese cuerpazo que aparece nomás tipear su nombre en la red; sino también por su buena onda y su alegría. Genio y figura que le permitieron allá en los sanjuaninos años "70, dejar su empleo en el Banco Agrario cuando resultó elegida Miss San Juan y posteriormente Miss Simpatía en el certamen Miss Argentina. Su camino estaba marcado y no era aquí precisamente, aunque jamás renegó de sus orígenes y siempre volvió a este San Juan que también la abrazó en cada regreso (ver página 21). No pasó mucho tiempo hasta que llegó a conquistar aquel Buenos Aires de calle Corrientes, tapas de revistas, plumas, escenarios, marquesinas y sin dudas, el rótulo mayor: "Chica Olmedo'. Fue la consagración de la escultural sanjuanina, convertida en una sex symbol junto a otras figuras del momento, como Adriana Brodsky, Susana Romero, Silvia Pérez y Mónica Gonzaga; con quienes trabajó junto a los máximos capocómicos en revista, televisión y cine. La época de oro de la que fue protagonista, que ella también inmortalizó en su casa, llena de fotografías de su época de oro. Así, tal cual, preferirán recordarla muchos de sus seres queridos y admiradores, mientras ella -ya en paz- emprende su última gira.

En declaraciones a Radio Sarmiento, la diputada nacional negó cruces con Rueda y criticó a Nardi por sus dichos. Incluso, sostuvo que el dirigente le faltó el respeto y que "está apurando la interna y no hace falta".

La disputa entre las segundas líneas tuvo su escenario más claro en la Cámara de Diputados con los movimientos de las autoridades del cuerpo legislativo y del bloque.

El legislador por Chimbas, Andrés Chanampa, fue elegido presidente de bloque e impulsó a Edgardo Sancassani a la vicepresidencia alterna de la Legislatura. Los dos juegan con Rueda y el desplazado del cargo fue Mauro Marinero, quien cuenta con el apoyo de Caselles.

La presidente del partido dijo que le llamó la atención la movida entre los diputados porque "no fue lo que acordamos con Rueda". Ambos tienen una relación de convivencia.

Algunas de sus frases



- "Mis hijas son lo que más amo en el mundo. Las defiendo con uñas y dientes'



- "Ni con un pan bajo el brazo, ni con un manual de instrucciones: los niños -en este caso Noelia y Bettina- llegan solos. Mejor dicho, vienen repletos de amor'



- "Cuando uno tiene un oficio que fue brillante y de repente ya no puede seguir trabajándolo es horrible. Me castigaron por algo que yo no hice'.



- "Dedico esta victoria -tras una resolución judicial- a todas aquellas mujeres violadas y asesinadas, que están divorciadas y no reciben la cuota alimentaria. Me identifico con ellas y esto sienta precedente, los jueces empiezan a ocuparse en defenderlas'.



- "Soy una mujer perseverante y creo en mí misma'.



- "Lo único que necesito es ser feliz'.



- "Soy una persona muy querida porque siempre he sido auténtica'.



- "La mentira es lo peor del ser humano'.



- "Siempre tengo ganas de volver'.



- "Lo más importante en la vida son los hijos y están conmigo. Yo las elegí a ellas y ellas me eligieron a mí'.



- "Soy feliz como estoy, así que nada más, a ver que me depara el destino...'.



- "Parece que los escándalos meten más gente en los teatros'.



- "Respeto a quien tiene más años y trayectoria y también a las que recién comienzan'.



- "Menos mal que se fue el 2018, que fue una m... de año, un año para olvidar para todos'.



- "No estoy acostumbrada a estar así...estática. Pero es lo que hay'.



- "Estoy contenta porque vuelvo a jugar en primera' (por Extinguidas).



- "Ya voy a volver a subirme a los escenarios, va a estar todo bien y me va a crecer el pelo'.



- "Es muy importante el papel del padre porque es difícil criar a los hijos siendo mamá y papá, y el lo está haciendo muy bien. Sí, lo perdoné'



- "Sé que voy a salir adelante. Además, me faltan vivir muchas con mi hija de 15 y de 18 años'

Postales de vida

En 1976 Beatriz Salomón ganó el concurso Miss San Juan,

trampolín de su carrera. (GENTILEZA FUNDACIÓN BATALLER)

En 1999 se casó con el cirujano Alberto Ferriols bajo el rito ortodoxo

sirio.

La época de oro de "La Turca', convertida en una "chica

Olmedo', trabajó con grandes capocómicos, hizo revista,

teatro y televisión.

Con sus hijas, Bettina y Noelia, a quienes la pareja adoptó meses después

de casarse.

Con su hermana Isabel, que murió en 2013

tras padecer ELA. En 2011, moría su madre Leonor.

En 2004, una cámara oculta a su entonces marido emitida en

Punto Doc, escándalo que terminó en litigio contra Eyework,

Jorge Rial, Luis Ventura, Mario Pergolini, Daniel Tognetti y Miriam

Lewin (en curso) y divorcio.

En 2011, Ricardo Fort le tendió la mano contratándola

para "Mi novia, mi novio y yo', en

Carlos Paz.

Con Muscari, Adriana Aguirre y Mimí Pons, con quienes hizo su

última obra, Extinguidas.

El año pasado, con sus hijas, en el cumpleaños de 15 de

la menor, durante una breve recuperación.

Con Mirtha Legrand, en abril, su última aparición en TV, donde contó el trance que atravesaba.



Siempre volvió a su querido San Juan



Aunque eligió desarrollar su carrera como vedette en Buenos Aires, Beatriz Salomón nunca cortó el lazo con su provincia natal. Cada tanto, volvía cosechar el aplauso sanjuanino y de paso reencontrarse con sus familiares y amigos.



La última vez que estuvo en un escenario local fue en 2016, feliz de "estar en primera' de nuevo integrando un elenco coral de actrices de su generación.



Su buena relación con San Juan incluía una fluida comunicación con DIARIO DE CUYO, medio al que siempre atendía para hablar de sus sus proyectos y su vida personal. La última entrevista fue el 27 de marzo de este año, luego de conocida la noticia de su enfermedad a través de un tuit de un periodista de espectáculos porteño. En esa nota, "La Turca' admitió que llevaba 10 meses luchando contra el cáncer que la aquejaba; que prefirió contárselo a sus hijas en lugar de que se enteraran por la prensa y relató los pormenores de su tratamiento y por qué decidió hacerlo público. En esa entrevista también adelantó que había tenido un acercamiento con su ex Alberto Ferriols para que volviera a ejercer como padre.





1998

Este año La Turca volvió a su provincia natal actuando en el Teatro Ópera que funcionaba aquellos años en Concepción, compartiendo escena con el Negro Alvarez. "El Negro y la Salomón... que flor de metejón' era el título de la comedia que la tenía ya como figura conocida, junto a otros actores y vedettes.



2009

El 5 de noviembre regresó a la provincia. Esta vez, se presentó en la inauguración de Colonial Café Concert donde impactó con escotado traje rojo y deleitó a su público con un mix de boleros. Desde el escenario habló de San Juan, de su familia en la Villa América y

En 2008, tras 10 años sin venir a la provincia a presentarse, fue madrina de la Fiesta Nacional Gay del Sol, y coronó a Sabrina como soberana.





2011

1 de octubre: La Turca actuó en el Casino del Bono Park. Ahí brindó un show con música (donde no faltaron sus caballitos de batalla, La cocotera y La Turca Salomé y hasta No llores por mí Argentina), sketches y mucha participación del público que estaban embelesados con ella. Se mostró muy sexy con un traje negro y luego un diseño de Piazza en rojo. "Estoy feliz de regresar a mi provincia hermosa', comentó por entonces.





2014



El 31 de julio de ese año volvió, acompañada por sus hijas Noelia y Bettina, y su papá don Jacinto Salomón, que tenía 87 años en ese año y vivía con ella. Salomón recibió a este diario en el hotel donde se hospedaba para una charla distendida. Salomón actuó en esa oportunidad en la parrilla El Puente y Vinilo Bar.





2016

El 28 de agosto, Salomón volvió a subir a un escenario local con Extinguidas, la obra de José María Muscari con la que hizo temporada teatral y donde compartía elenco con otras glorias de los "80 . En el Teatro Sarmiento, jugando de local, la sanjuanina fue una de las más aplaudidas.

REPERCUSIONES



"Como un fotógrafo con suerte, pude registrar el momento más feliz de la vida de Beatriz Salomón. Fue en Mar del Plata, en una entrevista donde me contó el momento exacto en el que supo que iba a ser madre. Atravesaba un momento muy luminoso. Así la recuerdo hoy', Gerardo Rozin (periodista).



"Llorando con el minuto de silencio que hacen por Sergio Gendler, y mientras veo que murió Beatriz Salomón qué triste todo', Malena Guinzburg (conductora y periodista).



"Falleció Beatriz Salomón. Q.E.P.D. Y fuerza a toda su familia', Sofía Macaggi (Periodista).



"Murió Beatriz Salomón, que Dios acompañe a sus hijas, que fueron su amor. Buena mujer que parte injustamente', Karina Iavicoli (Panelista).



"Así te quiero recordar turca, siempre riendo, siempre brillando, siempre haciendo el bien. Toda mi luz y la de mi mami para tus hijas. Q.E.P.D. mi amada Beatriz Salomón. Tu brillo nunca se va a extinguir. Ahora brillás más alto', José María Muscari (Director teatral).



"Me pregunto qué pensarán los que le cag... la vida. Pero me respondo: no pueden decir nada porque ni perdón supieron pedir por lo tanto ni conciencia tienen. Al que le quepa que se lo pongo', Lío Pecoraro (Periodista).



"QEPD tan linda persona Beatriz Salomón. Y que injusta que fue la vida con vos. Seguramente hoy tendrás esa paz que desde hace muchos años no tenías', Luciana Salazar (Modelo).



"Una excelente mujer a la que provocaron mucho daño, durante mucho tiempo. Una pena enorme', Ángel de Brito (Periodista).



"Falleció Beatriz Salomón. Mi pésame para sus hijas y familiares', José María Listorti (Actor).



"Fui parte de la camada de modelos de esa época! Profesional, compañera y humana. Desearía que podamos cuidar y tener piedad de la gente. Estas son las cosas que suceden. Arruinar la vida de una persona hasta lastimarla', Araceli González (Actriz).



"Pido una oración por la paz que nunca encontró, ¡Descansa en paz querida Beatriz!', Adriana Brodsky (Actriz).



"Adiós querida compañera, Beatriz Salomón, descansa en paz siempre en mi corazón', Luisa Albinoni (Actriz).



"Que triste noticia, una amorosa, con tantas y tantas cosas terribles que atravesó en la vida. QEPD Beatriz Salomón. Mucho amor para sus hijas', Silvina Escudero (Actriz).



"Falleció la actriz, modelo y vedette Beatriz Salomón a los 65 años. En su trayectoria de más de cuatro décadas alcanzó gran popularidad por sus apariciones en cine, teatro y televisión. Nuestras condolencias a sus hijas, familiares, amigos y compañeros de trabajo', Asociación Argentina de Actores.





"¡Vas a poder descansar en paz! Fuiste una luchadora, una madre ejemplar. Que Dios te tenga en la gloria', Carlos Monti (Periodista).





"Hemos viajado muchísimo juntos y nos divertimos y reímos mucho. Siempre de buen humor y con buena energía. Se te va a extrañar Beatriz! Hermosa por dentro y por fuera', Marley (Conductor y animador).



"Estoy muy triste y estos son los momentos en que nos replantearnos tantos por qué. Tanta injusticia y tanto dolor. Dios ayudá a la turca y bendice a la Argentina y a toda su gente. Dios, la proteja. Te amo hermanita', Roberto Piazza (Diseñador de moda).