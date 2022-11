Los fanáticos de Queen y los seguidores de La Vip de Nápoles tienen una cita esta noche en el Cine-Teatro Municipal de Capital, donde los clásicos de la icónica banda británica serán desgranados por la banda local que integran Elbio Riveros en voz, Guillermo Martín y David Hernández en guitarra y coros, Ignacio Guzmán en piano y sintetizador, Jorge Cordero en bajo y Francisco Atencio en batería, la formación original. Cecilia Cumpián y Juanse Arano se sumarán en los coros a este show que ya pasó con éxito por La Rioja y Catamarca.



"Una vez estábamos haciendo rock internacional, metimos tres seguidas de Queen y notamos que tuvo mucha repercusión en la gente, por eso decidimos brindar este pequeño homenaje. No nos caracterizamos ni imitamos sus voces, aunque puede sonar parecido por la voz del cantante, que llega a los registros de Freddy Mercury; pero sí hacemos una buena puesta en escena y llevamos a la gente su música", comentó a DIARIO DE CUYO Guillermo sobre su propuesta que, dijo, "se diferencia porque las bandas tributo a Queen que hay, que son muy buenas y hacen shows excelentes, se caracterizan e imitan a la original. Nosotros tratamos de mantener la esencia de Queen, pero con nuestra propia visión y estética".



Bohemian rhapsody, Show must go on, I want to break free, Love of my life, We are the champions y Don"t stop me now son algunas de las canciones que interpretará la banda sanjuanina que se formó en 2007 al ritmo del rock nacional e internacional de los "80 y "90; que desde 2015 se abocó más a la música internacional y al repertorio de Queen; y que en pandemia comenzó a transitar una nueva etapa: la composición de temas propios, que reunirán en un disco que verá la luz el año próximo. Será un nuevo rumbo para el combo, que "sigue la línea del rock, con un poco de pop clásico y un sonido más moderno" y "temáticas que hablan de amor, de ilusión, de esperanza; canciones tiran para arriba, son alegres".



"Queremos dejar un sello a través del tiempo, que serán las canciones propias", resumió Guillermo el espíritu de este camino. Sin embargo, en paralelo La Vip seguirá dándose el gusto de hacer covers y más tributos, como el de Creedence Clearwater Revival, que ya tienen en gateras.



La cita hoy es a las 21 hs (puntual) en el Cine Teatro Municipal, las entradas cuestan $1500 y están en venta en boletería y por accessgo.com.ar.