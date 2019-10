Ana Roselfeld contó que Maxi López le debe trece meses de cuota alimentaria a Wanda Nara. Con motivo de la desafortunada frase del futbolista, que aseguró que fue una suerte que Mauro Icardi se llevara a Wanda, la abogada de Nara explicó que los juicios por alimentos duran mucho tiempo. "En este caso ya llevamos seis años. Es un matrimonio finiquitado pero ese tema sigue pendiente".

En tanto, la abogada aclaró "El tema de la división de bienes está cerrado, pero los chicos son pequeños y se incumplen sistemáticamente los arreglos. La cuota alimentaria es el mayor problema y todos los meses hay embargos".

En conversación con el programa Confrontados, Rosenfeld especuló: "Maxi debe estar enojado porque Mauro robó el corazón de Wanda. Cuando ella empezó esa relación, estaba separada y eso puedo afirmarlo. Es verdad que el divorcio no estaba terminado, pero estaban físicamente separados. No hubo cuernos. Qué feo que ese enojo repercuta en tres criaturas hermosas que no pueden estar sujetas a los vaivenes de un progenitor incumplidor. Debe mucho dinero por alimentos a Wanda. Ya van trece meses de cuotas impagas".

"¿La solución no sería rematar sus propiedades embargadas?", preguntó Carla Conte, una de las conductoras del programa. "El trámite procesal correcto sería el remate. Una vez que eso sucede, se cubre la cuota alimentaria. Pero hay casos particulares y, si el hombre recibe el vuelto de ese remate, la plata vuela y no lo encontrás más. El señor López no afronta el pago de la cuota. Hablamos de un hombre que tiene dinero y los chicos están en el medio. No importa la plata de mamá y papá. Wanda tiene la suerte de tener a Mauro que para la olla todos los días. Y Maxi va a la tele y dice lo que quiere", cerró Rosenfeld.