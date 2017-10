Antonio Gasalla se despidió del programa de Susana Giménez con el sketch de la abuela. Pero esta vez no lo hizo en el clásico living del programa, sino en el camarín de la diva.

La abuela entró al lugar y ahí la esperaba Susana, con Miguelito Romano. Ella estaba enfundada en una bata y contó algunos detalles de su rutina para el programa. Explicó que llega a las 5 de la tarde, que tarda media hora en maquillarse y luego le lavan el pelo ahí mismo.

Se vieron todos los detalles del camarín. Los zapatos, los vestidos, los accesorios de la conductora. Además, se revelaron algunos secretitos. "No puede entrar nadie que estornude, esté resfriado o se suene la nariz, porque si no, me contagian", reveló Su.

La charla entre Susana y la abuela se desarrolló con naturalidad, entre frases desopilantes. Por ejemplo, Susana dijo que era jirafa en el horóscopo chino, un animal que no existe en la disciplina. Explicó que miente para que no se sepa su edad. Luego confesó que en realidad su signo es el del mono.

Más tarde, las dos pasaron a un living en el que se reciben a los invitados antes de que pasen al estudio. Allí están colgadas las fotos de la diva con muchas celebrities que pasaron por el programa, nacionales e internacionales.

Al final, Susana despidió a la abuela y ella se quedó sola en el camarín, chusmeando las cosas de la conductora.

La semana que viene, Gasalla no estará en el programa y en su lugar habrá un sketch con Lizy Tagliani.