Wanda Nara se instaló en Buenos Aires para grabar la nueva temporada de Masterchef, el reality de Telefe. Recientemente, la conductora recordó sus últimos trabajos a través de su cuenta oficial de Instagram. Entre ese material se encontraba una imagen de ella promocionando el tema de L-Gante, “El último romántico”.

“La última romántica”, escribió la mediática en una historia. El cantante de cumbia 420 vio el posteo y le preguntó: “¿Vuelve la rubia romántica?”. Rápidamente, la hermana de Zaira Nara aseguró: “Menos romántica y más vengadora que nunca”. “Uy, uy, uy”, señaló el intérprete con tono irónico.

Antes de comenzar las grabaciones de uno de los proyectos más interesantes en su carrera, Wanda brindó una entrevista televisiva para la RAI, en un formato íntimo con la periodista del ciclo Belve, Francesca Fagnani. Para la sorpresa de la entrevistadora y de todos quienes la vieron, ella llegó acompañada de Mauro Icardi al estudio de televisión.

Desde allí, la mediática aseguró que siguen casados con el futbolista y que espera que el matrimonio dure “para toda la vida”. Al respecto, cuando la periodista le preguntó sobre el estado del vínculo con el papá de sus hijas Francesca e Isabella, Wanda fue contundente. “¿Siguen juntos?”, quiso saber la presentadora televisiva. La empresaria aseguró que son una familia y que van a estar “juntos de por vida”.

“Es mi esposo. Estamos juntos desde que él tiene 19 años, siempre hemos sido una familia”, se sinceró la empresaria. Y luego continuó: “Llevamos casi diez años de casados, es una suerte para mí, no sé para él. Esperamos que dure toda la vida”.

Más adelante reflexionó sobre el amor que la une a su esposo. “Mauro se enamoró de mí no en la discoteca, sino cuando estaba haciendo pasta con mantequilla y parmesano en pijama”. En el diálogo con la conductora italiana, la empresaria también recordó el escándalo mediático que vivió luego de que saliera a la luz el affaire que Icardi había tenido con la China Suárez. “No me lo creía, no sé qué pasó, es una historia tan larga…”, reconoció. Y agregó: “Cualquier mujer se enoja si ve estas cosas pero yo estoy acostumbrada, muchos cortejan a Mauro Icardi”.

Luego dio detalles del costoso regalo que le dio su marido después del romance con la actriz argentina, un bolso exclusivo Himalaya Birkin de la marca Hermés de alrededor de 300 mil euros, de edición limitada y que también lo tienen famosas como Jennifer López, Kim Kardashian y la mujer de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez. “Icardi me compró un bolso de 300 mil euros para eso. Ese bolso me lo guardo, si es posible duermo en el”, aseguró. Y enseguida, lanzó: “Mi esposo tiene más miedo de perderme que de divorciarse. Hoy somos felices, yo soy feliz hasta en los malos momentos. Siempre busco la forma de ser feliz”.

Antes de finalizar, la presentadora le consultó sobre el escándalo que vivió hace poco con el futbolista Keita Baldé, delantero del Spartak de Moscú. En ese momento, circuló el rumor que Wanda estaría viviendo un romance con el jugador, y que su esposa Simona Guatieri la habría llamado para confrontarla.

En ese sentido, confirmó que recibió mensajes de parte del deportista y que se los mostró a su esposo. También se refirió a los ataques que recibió por parte de la expareja del futbolista. “A veces, cuando recibo mensajes como el de Keita, entiendo que las mujeres en lugar de enojarse con el que está al lado, se enojan con la otra mujer”, señaló Wanda. Y concluyó: “Le mostré los mensajes a Icardi, así que escribió esas palabras en Instagram”.