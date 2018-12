Acaban de arrasar en los premios de la música más importantes de Asia, los Mnet Asian Music Awards (MAMA), donde se llevaron la estatuilla de Artista y Grupo del año, entre otras como mejor grupo de danza masculina, mejor estilo asiático, mejor canción por Fake Love y mejor video musical por Idol. Sin dudas puede decirse que el septeto es profeta en su tierra, tan admirado y reconocido por expandir su cultura e idioma, que el gobierno le entregó la Orden del Mérito. Pero tampoco hay dudas de que BTS se ha convertido en 2018 -año en el que ganó más de 100 premios- en punta de lanza del K-Pop (pop coreano), cruzando fronteras, conquistando otros tantos millones de corazones y trepando a los rankings y récords alrededor del mundo. A saber, el grupo formado en 2013 e integrado por los veinteañeros Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook está en la cima de los I-Tunes de más de 60 países y son los primeros en alcanzar las mejores posiciones de los exclusivos rankings norteamericanos... tanto así que el furor de las Army's -como le llaman a su fandom- es comparado con el que generaban otrora los Beatles, aunque todavía les quede camino para consolidar el éxito de los Fab-Four.



Pero si de muestra basta un botón, como dicen, vale saber que tienen más de 14 millones de seguidores en Instagram, que son los primeros coreanos que alcanzan la cima del Billboard 200, y dos veces, con Love Yourself: Tear y Love Yourself: Answer. Son el grupo de K-Pop más reproducido en YouTube en un estreno: Idol tuvo 45,9 millones de visualizaciones en un día; cifra que también los posiciona en el ranking general, segundos detrás de Ariana Grande (47 millones). Calificados como "reyes de las bandas surcoreanas', son la única que figura en la lista de los mejores 20 álbumes de pop del año de la revista Rolling Stone (está en el 13avo lugar con su tercer álbum de estudio Love Yourself: Tear). Son los primeros surcoreanos candidatos al premio Top Social Artist en Billboard Music Awards, que obviamente ganaron; como así también los MTV Millennial Awards como revolución K-Pop y por su fandom. Están entre los 25 nombres más influyentes según Time; y en esa línea entraron a los Records Guinness 2018 como el grupo más influyente de Twitter.



Pero como si eso fuera poco, sus mensajes y la sencillez que han demostrado, los llevó a la ONU, que los eligió para dar testimonio en el marco de la ceremonia anual "Generation Unlimited', que busca brindar más oportunidades para los jóvenes; donde su mensaje fue: "Aceptarse como uno es'.



Simples, exitosos, frescos, no son pocos los consagrados que quieren colaborar con los abanderados del Hallyu (el fenómeno cultural asiático), como ya lo hicieron Ed Sheeran y Nicki Minaj. Sí, BTS es la gran revelación del año que ya termina, pero tras haberse anunciado que son la primera banda K-Pop nominada a los próximos Grammy, parece que el 2019 también promete.



La segunda peli en San Juan

Luego del furor de "Burn the stage: The movie' -el mes pasado-, llegará a San Juan en estreno la segunda película de BTS. El sábado 26 de enero podrá verse "Love Yourself in Seoul' en CinemaCenter. Se trata del megashow realizado por la "boy band' en el Estadio Olímpico de esa ciudad, durante agosto de 2018. La película está en idioma original con subtítulos en español. Las entradas ya están a la venta en boletería o vía internet en www.miboleteria.com.ar