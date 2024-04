Jimena LaTorre se presentará, hoy en Sala Z, con su espectáculo A la carta. "Se trata de un stand up interactivo. Es una comunicación con los signos, los astros del Tarot y las artes esotéricas para compartir un momento de alegría. Luego, me quedó firmando libros o saludando", expresó la famosa astróloga que arriba desde Buenos Aires, en diálogo con DIARIO DE CUYO, sobre la propuesta, sus inicios y la relación con el mundo del arte, el deporte y la política.



"Dios me puso donde me tenía que poner. Trabajaba como mano derecha de una diseñadora y su hija decidió poner una escuela de astrología, ella es Claudia Azicri. La astrología fue mágica porque me dio respuestas", evocó.



"Mi primera carta natal fue a los 20 años y hoy tengo 55, o sea, que llevo 20 años haciendo esto en la TV y 35 años desde que me recibí. Cada uno tiene un don. Así como no cualquiera puede ser médico, abogado o psicólogo, no cualquiera puede ser astrólogo o tarotista, vibrar y vivir sabiendo dónde están los planetas y en qué situación puede pasar esto o aquello, o tener una visión. En 2020, entre los terribles presagios que anuncié, escribí que el mundo iba a llorar y, al poco tiempo, sucedió la muerte de Maradona. En 2022, la portada de mi libro fue violeta y Argentina jugó con una camiseta de ese color y ganó el Mundial. De eso se trata, de poder ver más allá", subrayó, al igual que apuntó que, si bien fue consultada por el destino de la Selección, no fue por los futbolistas, sino por allegados y periodistas.



"A los famosos les hago cartas de regalo en eventos, no cobro por eso. Y si en alguna carta sale algo malo, lo digo, pero no en público; me pasó con Marta Fort, con ella coincidí en un desfile y le recomendé que lo cuidara a Ricardo, le dije: 'Esto no me gusta'. Pero nunca me pego al famoso. Si me llama alguien de mucho poder, es probable que ni vaya. A Milei jamás fui a verlo, lo conozco de la radio Conexión abierta. Todo lo que se dice es lo que recortan y pegan de mis libros. Mi nombre mide", sentenció la también autora de 28 libros.