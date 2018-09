Luce radiante. El tiempo no pasa para ella. Tanta belleza no se debe a oscuros pactos, como los de las malvadas de los cuentos, sino a una rutina que incluye comida saludable, ejercicio y meditación. ¿Cirugías? Sólo de nariz.



Jennifer Aniston tiene 49 pero parece de 30. Es una de las estrellas más mimadas de Hollywood; tan querida por el público, que sigue el paso a paso de su vida sentimental. Por eso nuevamente es noticia la posibilidad de que ella y su ex marido, Brad Pitt, se hubieran encontrado en Italia. ¿Es que podrían darse una segunda oportunidad luego de 13 años separados? Dado que los dos están solteros -ella divorciada de Justin Theroux y él, de Angelina Jolie- la fantasía de los seguidores por la vuelta de la pareja, resurge.



La actriz, que en 2016 fue la más votada en la iniciativa de People como la mujer más bella del mundo, no ha parado de trabajar desde que saltó a la fama por su personaje en Friends. Además de decenas de películas, es la cara de varias marcas de cosmética. Y sí, ¡con esa piel! Usa protector solar casi con obsesión. Cuando no trabaja, no usa maquillaje; limpieza e hidratación. Pero si los carísimos cosméticos no alcanzan, cuando se levanta con los ojos hinchados... ¡se coloca pomada para las hemorroides! Su pelo es su marca personal, una melena rubia y lacia que cuida según las recomendaciones de su estilista, como no lavarse el pelo todos los días para no perder color.



Además de una dieta hiper saludable, cuatro litros de agua, yoga y spinning, ella cree en "el poder del sueño": dormir para brillar. Así que, como Aurora, Jennifer duerme cuanto puede, ¿mientras espera su príncipe azul?