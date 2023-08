Eugenia la China Suárez realizó una transmisión en vivo desde su cuenta de Instagram el lunes por la noche, y allí les contó a los miles de seguidores que se conectaron sobre una mala experiencia que tuvo con una costosa prenda que compró en su último viaje a Estados Unidos.

La actriz estuvo recientemente en Miami, donde disfrutó de unos días de vacaciones con sus tres hijos, -Rufina, de su relación con Nicolás Cabré, y Magnolia y Amancio, de su vínculo con Benjamín Vicuña- y también cumplió con algunos compromisos laborales. Aprovechó los ratos libres para ir a la playa, pasear y hacer compras. También recorrió las tiendas más exclusivas.

Así las cosas, y sabiendo cuáles eran sus próximos compromisos profesionales en la Argentina, la cantante, que recientemente estrenó el tema “Ay ay ay”, compró una prenda de una marca internacional, la cual solo pudo usar una vez porque se le rompió cuando la estrenó. Según su relato, todo ocurrió en la fiesta Bresh durante el último fin de semana, cuando se presentó a cantar junto al rapero Ecko.

“La bolsa de residuos más cara de la historia”, se sinceró en su reclamo y agregó que buscaba esa prenda desde hacía mucho tiempo porque se la había visto a la cantante internacional Miley Cyrus.

Mientras interactuaba con sus seguidores, uno de sus amigos intervino en la transmisión y dejó un mensaje escrito en el que la invitaba a contar públicamente el episodio “de la calza”. Fue allí cuando la actriz contó lo sucedido: “Este fin de semana cantamos en la Bresh y yo quería estrenar una calza que me compré en un viaje y que fue alta inversión porque la quería hacía un montón y es de una marca muy cara”.

Luego, indicó que el material de dicha prenda es de látex al 100%, motivo por el cual le demandó mucho trabajo colocársela. “Estuvimos media hora. No me subía, hasta que sí, pero me dijeron ‘no podés hacer nada, ni pis’ -advirtió- La cuestión es que me la puse, cantamos, todo perfecto. Fui al baño y cuando me la subí escuché un ruido raro, pero dije ‘debe ser el látex’. Cuando miré, se me había reventado la calza de un huevo y medio”, lamentó ante los más de 16 mil seguidores que estaban viendo la transmisión en vivo. Además, tomó la prenda y mostró cómo quedó tras la rotura.

Por su parte, destacó que al momento de comprarla no estaba del todo convencida debido al excesivo monto que debía desembolsar y dudó hasta último momento. “Creo que era lo más caro que me había comprado y me daba culpa porque dije ‘no me puedo gastar esta plata en una calza de látex’, pero la quería hacía un montón porque la había usado Miley Cyrus y me encantaba”, explicó sobre la decisión final que tuvo al adquirirla con la intención de estrenarla en la popular fiesta en la que compartió fotos con distintas famosas como La Joaqui y Coty Romero, exparticipante de Gran Hermano.

Mientras seguía interactuando con sus seguidores, leía los comentarios que recibía la transmisión y opinó sobre el modo en que debía colocarse la calza, ya que tanto ella como sus asesores de vestuario, quienes la ayudaron a cambiarse, omitieron un detalle que al parecer hubiera facilitado la situación. “¿Ves? ¡Con talco era! Yo le dije que se pone con talco y después se le pone vaselina para que brille. ¿Saben lo que chivé porque me puso toda vaselina en las piernas y la calza arriba? No saben lo que era. Se me reventó”, concluyó la China Suárez sobre el episodio que vivió el último fin de semana con la costosa prenda y que no opacó su disfrute del resto de la fiesta.