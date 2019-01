Julián Serrano se vio envuelto en una denuncia por violencia hacia la cantante Dakillah Warapp, quien aseguró que el flamante campeón del Bailando 2018 la agredió durante una fiesta.

La joven citó un tuit del influencer y acotó: "cuando te querés hacer el bueno, caballero, y a mí me quisiste pegar en una fiesta porque estabas borracho".

Luego, ante las repercusiones, realizó dos videos contanto su versión. "Dos meses me banqué cruzarte en mi fiesta y andar con miedo y vergüenza de contar esto. A una de las organizadoras de la fiesta le hiciste algo parecido. Yo no me lo puedo guardar más porque vos no tenés derecho de hacerle esto a NADIE. Julián Serrano sos un ASCO", expresó.

La respuesta de Julián Serrano y su novia

El ex novio de Oriana Sabatini salió a dar su versión. Aseguró que el tema ya está en manos de su abogada y dijo que tenía pruebas.

"Obvio que hablé con mi abogada. Es la forma en que hay que hablarlo. No somos dos nenes chiquitos, ya somos grandes y tenemos que ser conscientes de las cosas que decimos y el daño que pueden causar", escribió en Twitter.

"Si me estás denunciando por violencia de género vamos a hablarlo como corresponde, en la Justicia. Esto no es un jueguito de adolescentes, es grave lo que estás haciendo", agregó.

Además dijo que él tenía testigos que saben lo que pasó y lo que "NO" (sic) pasó. "Tu relato se cae a pedazos en el momento que decís que te quise pegar ante tres mil personas y me sacaron los de seguridad. De haber pasado eso la gente del lugar me hubiese escrachado", se defendió.

Al leer esto, la cantante le contestó que ella también tenía pruebas y que podía perdonarlo en caso de que él dijera que su relato es cierto.