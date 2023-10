"Cambiar el pasado, salvar el futuro" es el lema que trata el film Control Zeta, donde plantea una sociedad del mañana, en la que los crímenes y accidentes ya no son una amenaza gracias a la invención de unos teléfonos celulares especiales. Pero la supuesta "paz" de este mundo utópico quedará en jaque frente a la aparición de un asesino metódico que parece haber descubierto una falla del sistema. El largometraje de ciencia ficción del joven realizador Axel Gaibisso (33 años) tuvo su debut ayer en el Cine Teatro Municipal de San Juan, en el marco de una exposición literaria y musical junto a Leandro Gómez Navas (quien presentó su libro "Almas regresivas"), un show de música de películas de Jorge Ostos y proyección de cortometrajes independientes. Durante su visita por la provincia, Gaibisso mantuvo un diálogo con DIARIO DE CUYO en donde comentó cómo concibió este proyecto audiovisual y argumentó sobre la capacidad creativa que tiene el cine argentino para poder desarrollar más el género de la ciencia ficción.

El director, desde muy chico, se nutrió de las historias y aventuras que Steven Spielberg puso en pantalla por los años '80 y de las filmografías de Ridley Scott y Cristopher Nolan, con títulos como Incepción e Interestelar. A lo largo de su trayectoria cuenta con varios desarrollos en cortometrajes, documentales, programas de televisión y spots publicitarios e institucionales. Especializado en dirección, guion y dirección de fotografía -incluso es docente de Escrituras Audiovisuales en la Universidad de Buenos Aires- Axel cuenta con su propia productora Génesis Films, que le dio soporte para concretar este primer largometraje que está presentando por todo el país.

"Mi motivación siempre la tuve de chico, porque me cautivaba la ciencia ficción, al principio por lo espectacular que era, pero cuando fui creciendo y estudiando, fui sorprendiéndome que es un género más reflexivo; que permite el diálogo sobre un montón de cuestiones que parecen lejanas, aunque no lo son tanto. Lo que hace la ciencia ficción, es dar un preaviso de algo que puede venir. Uno se hace muchas preguntas, que quizás no puedan cambiar el curso de la realidad, pero sí cuestionarla", dijo el realizador a este medio.

Control Zeta, protagonizada por Guillermo Farisco (David Garay), Karen Medina (Ana Medina), María Abadi (Alma Garay) y Sofía Elliot (Emilia Fischbein), trata de una policía del futuro, con la capacidad de prevenir crímenes a través de unos celulares especiales que pueden recopilar información del pasado. "Por ahí las intenciones pueden ser nobles en principio, pero resulta que viene un interrogante, qué consecuencias pueden provocar ciertas acciones, ¿qué pasa con ciertos daños colaterales, con las libertades individuales o el libre albedrío de la población? Son muchas preguntas que se abordan en la película. Por eso, me pone muy contento saber que cuando la gente se va de la sala, empieza cuestionarse y charlas sobre lo que vio. Como director es lo que más aspiro y es una experiencia gratificante", expresó el realizador.

Como admirador de Nolan, que lo considera uno de los mejores realizadores contemporáneos, sostuvo que "no interesa tanto el cómo o con qué recursos se tenga, sino qué historia querés contar como director". En este sentido, revela que al hacer cine de bajo presupuesto, de manera humilde, no es nada negativo. Sino que al contrario, lo ve como una búsqueda de superación y confianza: "Me gusta que la historia sea cercana para los espectadores, que genera empatía. Somos súper conscientes de las limitaciones que se tiene para hacer cine, pero en vez de lamentarnos, lo aprovechamos al máximo. La ciencia ficción es una idea, que puede desarrollar cualquier buena historia o narrativa, con lo más mínimo. Para hacer un buen producto, no hace falta tanto dinero", opinó el realizador. Fue más allá, porque consideró que el cine argentino sí está en condiciones artísticas para desarrollar el género, incluso también el terror. Como muestra, es posible apreciar la película "La Sonámbula: recuerdos del futuro" de Fernando Spinner con guion de Ricardo Piglia -hace un mes cumplió 25 años de su estreno- una excelente obra de culto a fines de los años '90.

Axel y Leandro Gómez Navas, autor sanjuanino de “Almas regresivas”, previo al estreno del Cine Teatro Municipal.

"Hay una barrera que hay que superar, más que económica diría mental. Nos educaron con dolor que no se puede y que no debemos hacer ciencia ficción y terror en Argentina. Que sólo en Estados Unidos puede hacerse. Hay que sacarse ese no de la cabeza" y continuó Axel: "Cuando estuvo la película lista para venderla, un distribuidor me dijo guárdenla en el cajón porque estas historias no se venden en Argentina. Estoy harto y curtido de esos discursos, pero para los más jóvenes, resulta durísimo porque les cortan las piernas y las alas. Con esta película se puede demostrar que la ciencia ficción no debe ser excluyente para nadie", manifestó.

Control Zeta, un policial de ciencia ficción con las actuaciones de Guillermo Farisco, Karen Medina, María Abadi y Sofía Elliot.

Comprometido a derribar varios mitos en la industria nacional, consideró que "la creatividad argentina supera toda imposición, somos campeones mundiales en eso y está en nuestro ADN y en el exterior nos valoran mucho por eso".

Un año de elaboración de guion, 35 días de rodaje en barrios de CABA y del primer cordón del conurbano bonaerense, más otros años más de posproducción, finalmente Control Zeta está disponible no sólo en la red de salas de Espacios INCAA, también en Internet. En el sitio oficial, es posible alquilar la película por 24hs y ver en streaming a un precio accesible.