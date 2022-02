Victoria Vanucci supo ocupar un espacio de notoriedad en el mundo del espectáculo argentino. Los escándalos con su ex, Matías Garfunkel; las escenas en donde se los vio canzando animales y la recordada producción simulando ser víctima de violencia fueron los puntos letales para ganarse la critica negativa unánime de toda la sociedad.

Entre polémicas, la modelo forjó un perfil del que se alejó para siempre al refugiarse en Los Ángeles. Allí cambió su estilo de vida y adquirió una filosofía más terrenal con la que busca separarse de esa mujer de la que aún hay recuerdos por estas latitudes.

Lo cierto es que hace un tiempo inauguró un restaurante sustentable en la ciudad de San Diego, también en el estado de California, en donde mostró los primeros signos de cambio concretos. Ese proceso había comenzado con el rescate de diez mil abejas que fueron trasladadas a un sitio especialmente diseñado dentro del local: allí generan miel que era utilizada para las distintas preparaciones gastronómicas.

"Creo que el concepto ayudó mucho, pero la industria de los restaurantes es muy competitiva. Tienes que estar al tanto de todo y tienes que estar allí todo el tiempo. Si no, el equipo no está funcionando de la misma manera”, dijo por ese entonces.

“Creo que como líder de cualquier industria en particular, una debe escuchar a sus empleados. Ellos tienen sus propias ideas, y esto es un equipo. Me siento orgullosa de eso, porque al principio me costó mucho lograrlo. Y fallé mucho, pero creo que en este momento estoy en el momento [donde] puedo decir que este equipo es mi familia”, completó.