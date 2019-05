De nuevo en televisión, Lucía Galán junto a su hermano Joaquín, Valeria Lynch y Patricia Sosa es parte del jurado de Genios, el segmento de nuevos talentos de Showmatch con el que Marcelo Tinelli está recorriendo el país y que llega hoy y mañana a San Juan al Estadio Cubierto Aldo Cantoni.



La integrante del dúo Pimpinela conversó con DIARIO DE CUYO antes de su arribo a la provincia y se mostró entusiasmada con las dos galas en la provincia. "Siempre la gente de San Juan es muy afectuosa y muy talentosa", dijo la artista que además reveló que hoy es su cumpleaños. "Espero que San Juan me sorprenda con algo", dijo entre risas la intérprete de Olvídame y pega la vuelta, La familia, El amor no se puede olvidar, o Son todos iguales -lo más nuevo- por nombrar algunos de los hits de los hermanos Galán. Evaluar a los participantes es una tarea con la que está familiarizada, porque ya fue jurado antes en Cantando por un sueño y Soñando por cantar, ambas de la ex Ideas del Sur y de programas de otras productoras (Laten corazones y Me gusta tu canción), por eso habla con conocimiento de causa sobre el rol que tiene en Genios y se animó a dar algunos consejos.



-¿Es más difícil cuando toca evaluar a niños?



-Es complicado. La idea no es lastimarlos. No se trata de decir algo hiriente, que no le sirva y que se vaya angustiado sintiendo que no tiene ninguna posibilidad. Nadie tiene la última palabra. Hemos visto muchos documentales y muchas películas de gente muy famosa que tuvieron en su camino a alguien que les dijo "vos no servís, dedicate a otra cosa" y después fueron numero uno.



Les decimos que si les gusta, si les interesa seguir en esta profesión, tienen que estudiar y perfeccionarse. Pero no es una tarea fácil. En general tampoco para (calificar) a una persona grande es una tarea fácil, lo que pasa quizás que lo entienden de otra manera y lo captan de otra manera. Pero nosotros, ninguno de los que estamos juzgando, para decirlo de alguna manera, tenemos intención de lastimar, sino de aportar, que vean cuál es su punto débil.



-¿Cuál es el consejo para los participantes que actuarán aquí?



-El consejo es el mismo que para la vida, la clave para este show es divertirse, pasarla bien, no tomarse las cosas con demasiada gravedad ni seriedad. Es una oportunidad que tienen para saber cómo es estar en un programa de televisión. Hay muchos que ya han estado, que hacen shows, o sea que no son todos amateurs. Entonces el consejo es que se relajen, disfruten esas dos noches que van a ser únicas para todos.



¿Influye que sea Tinelli el conductor de Genios? ¿Pone más presión a los participantes eso?



-No estoy en la cabeza de los participantes, pero seguramente sí. Ya es presión estar en un programa de televisión, que te vea todo el país e internacionalmente y por supuesto que Showmatch tiene un peso específico muy fuerte. Marcelo es la primera vez que sale por el país. Así que sí seguramente es algo muy especial... para nosotros también es muy emotivo.



-Estuvo en otros concursos antes, ¿qué diferencias nota con Genios?



-Creo que la esencia de los programas donde estuve, y los otros que existen como La Voz, American Got Talent, la finalidad es la misma: darle la posibilidad a gente que quiere mostrar lo que hace y poder hacer, después que uno juzgue de una manera u otra, que esté acertado o no, lo importante es la emoción yo creo, conocemos muchos cantantes que cantan bárbaro pero que no te emocionan. Entonces, lo que buscamos principalmente es eso, que nos llegue.



-¿Eso evalúa como jurado?



-Bueno, también la afinación es muy importante, pero hay muchos cantantes que no son hiper afinados, pero los empezás a escuchar y te pone la piel de gallina. Algo pasa, es esa cosa que no se estudia, el ángel, el carisma no se aprende en ninguna escuela. Eso está o no está, para mí es lo más importante.



Genios ha tenido menos rating que el Bailando, ¿por qué te parece que puede ser?



-Personalmente, mi hermano y yo no estamos pendientes del rating... quizás sea porque los jueves hay partido, porque los viernes ha hecho 14 puntos. Pero también viste cómo es la tele, que empiezan otros canales o programas a decir "uy, le fue mal", "uy, Los pimpinela se borran del jurado". Nosotros cuando empezamos, dijimos "miren que tenemos shows, vivimos de eso", y ellos aceptaron perfectamente.



Nos gusta la propuesta y apostamos absolutamente, y el rating es tan subjetivo, no hay que dejarse llevar ni por comentarios ni por notas.



-Se dijo que había roces en el jurado, pero dijiste que ya se arreglaron. ¿Es así?



-Sí, antes del programa. Lo que pasa es que una no es de contar detalles, entonces los demás van agregando. Sí hubo diferencias, eso no lo voy a negar, pero ya está. Somos grandes y a esta altura de la vida nuestra intención es sumar, no restar, así que está todo perfecto.



-¿A Valeria y Patricia las considerás amigas o colegas?



-A Patricia la considero amiga, porque tengo más contacto, y a Valeria la considero colega. Hay colegas con los que te llevas bien y con otros que tenés diferencias; yo me llevo muy bien con Valeria, me divierto mucho, la admiro como profesional y como persona, es una luchadora tremenda. Pero con Patricia desde hace tiempo tenemos más contacto permanente.



ENTRECOMILLADO



"El ángel, el carisma, no se aprende en ninguna escuela. Eso está o no está, para mí es lo más importante".