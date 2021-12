De regreso, tras la edición de este año suspendida por la pandemia, la Fiesta Nacional del Sol 2022 ya puso primera y con ella la maquinaria artística local, que como primera muestra presentó la nueva canción oficial. "Confiar" se llama el tema que está en sintonía con el título propuesto para la nueva edición que es "Confiar en lo que vendrá". El instrumentista y compositor local Pablo Barbera es el autor de la canción, que no esquiva hablar de la pandemia, pero plantea una mirada hacia el futuro. Bruno Torino también colaboró en la creación del tema que tiene como intérpretes principales a Martina Flores, Alejandro Segovia, a Zyxella MC, encabezando la producción, de la que Barbera además es director general.



"Cada parte de la canción o tímbrica nos sonaba en la cabeza cantada por tal o cual, entonces las voces se fueron acomodando" explicó Barbera sobre el modo en el que trabajaron sobre la canción oficial de la edición 2022, que además de ser parte de la banda de sonido del espectáculo final, sonará en distintos momentos y tendrá un video que están preparando.

Ensayos. Trabajando las voces en distintos espacios del Teatro del Bicentenario.



"Había que pensar en crear una letra y con todo lo que nos pasó y no viene pasando con la pandemia, era la gran incógnita, por dónde comenzar. La idea no era caer en un lugar común, pero no podíamos hacer como si nada, así que en una de las estrofas hacemos pie en eso, de dónde venimos, un abordaje al efecto pandemia, lo que vivimos, las transformaciones, las pérdidas y después la canción toma un vuelo más esperanzador" describió Barbera sobre los conceptos que fueron nutriendo el tema.

"La canción es pop rock, tiene un estribillo que se repite, que tiende a ser pegadizo y el mensaje también, que habla de transformarnos y mirar las cosas desde otro lugar" comentó Barbera quien resaltó la "estética y participación de los coros, con gran importancia en la canción, sobre todo al final cuando se genera el contrapunto de distintas líneas, sonando sólo palmas"; dijo, agregando que las voces líderes "van haciendo la melodía principal entre Ale y Martina, solos y enlazándose, formando distintas alturas y Zyxella va haciendo como preguntas y respuestas, reafirmando palabras, rapeando todo el tiempo, dándole este color de lo urbano".



El coro está formado por varias voces conocidas también: Florencia Carmona, Juanse Arano, Tatiana Astorga, Paula García Fleury, Gustavo Cabrera, Juan Manuel Barbera, Pedro Rodríguez. Mientras que los músicos que participaron son: Sergio Romero (pianos), Hugo Figueroa (guitarra eléctrica), Rodolfo Figueroa (teclados), Luciano Gutierrez (saxo), Lucio Flores (piano y mezcla), con la técnica de Cristian Danilo Espejo y Juan Carlos Rubio.



"Es un honor haber sido convocado para interpretar esta canción tan bella y esperanzadora. Una experiencia enorme al compartir todo el proceso artístico y creativo con tantos músicos amigos y otros que conocí en esta oportunidad. Todos ellos muy jóvenes y talentosos" dijo Segovia quien resaltó los sentimientos de la presentación en vivo. "La comunión que se logró creo que se notó en la presentación. Fue un momento mágico y de una energía desbordante. Y a pesar de que uno tiene muchos abriles arriba de un escenario, la emoción fue mucha", resumió.



En el mismo sentido, para Martina Flores tanto el proceso como el resultado fue movilizante. "Después de terminar la canción sentí mucha emoción por lo que estaba pasando; después de años tan duros, porque este año tocó volver, pero sumidos en una incertidumbre profunda, y volver a tener una juntada de músicos, volver a palpitar la Fiesta del Sol, me puso la piel de gallina y me emocionó un montón" expresó Flores, que definió la grabación como "muy natural, con una energía muy bonita y poderosa, todos queriendo poner lo mejor de nosotros mismos. La canción es emocionante, tiene un mensaje optimista, tratando de sacar lo positivo de estos años, que ha sido un aprendizaje para todos" sintetizó la artista en lo que parece ser el espíritu general en el grupo que dio forma al nuevo tema de la FNS.