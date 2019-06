Hace una semana que Celeste González recibe hostigamiento de un hombre a través de mails que recibe con distintos tipos de amenazas. "Yo soy una mujer fuerte, pero ayer me dijo algo que realmente me asustó, porque tengo una hija de ocho años", contó la actriz a Teleshow.

El hombre se comunicó al mail que González utiliza para su Escuelita de sexo, a través del que vende artículos eróticos -"nada pornográfico", aclara-. Primero hizo una consulta sobre algunos productos y luego comenzó con las agresiones.

"O sea que si ahora te cuento que soy de la Policía Federal vas a tener un poco más de cuidado. Ya vas a tener noticias mías. ¡Suerte con eso!", indicó el hombre que utiliza el seudónimo El Fazzo.

La columnista de Pop Radio denunció al hombre en las redes sociales cuando le indicó que trabaja en la Policía Federal Argentina. "No sé la edad exacta, pero por cómo habla, debe tener 40 años", dijo Celeste. Es por eso que decidió exponer en su cuenta de Twitter los datos que logró averiguar como su número de teléfono y la empresa en la que trabaja realmente.

"Fue algo desagradable lo que pasé", se sinceró y agregó que no tiene ningún indicio de quién puede ser el hombre que la acecha. "A mí me llegan mensajes de todo tipo, pero cuando leí que ya tendría noticias de él, me saqué porque yo tengo una nena de ocho años con la que me manejo por la calle, la llevo al colegio. No puede amenazarme diciéndome que es de una fuerza", agregó.

"Estamos en una época en la que muchas mujeres no se atreven a denunciar porque no tienen la fortaleza y tienen miedo. Entonces, considero que tengo que dar el ejemplo y lo que menos que tengo que hacer es callarme. Porque no sabemos quién está realmente atrás de ese mail trucho y si le hace lo mismo a otras mujeres o a hombres", continuó quien también es cantautora y coaching sexual.

Celeste explicó que decidió hacer la denuncia pública a través de sus redes sociales y no en una Comisaría "porque muchas veces la condena social es peor". Antes de exponerlo públicamente, le advirtió a este hombre lo que haría y el sujeto intentó evitarlo. "Me pidió perdón, me dijo que era un chiste, que no era para tanto. Pero yo no voy a borrar nada porque no sé a cuántas personas les habrá hecho lo mismo", aseguró.

"Lamentablemente todavía estamos en una sociedad que juzga a una persona que trabaja en el espectáculo aunque no sea periodista. O como expone el cuerpo, dicen 'si no muestra el culo, no sobrevive'. Te ponen en un lugar feo y consideran que por eso te pueden agredir. Pero no lo vamos a permitir. No nos tenemos que quedar calladas", continuó Celeste González.

Hasta el momento en que habló con Teleshow, nadie se había comunicado con la actriz que espera que se esté averiguando sobre el caso. "Porque no fue un mail, sino muchísimos. Y cuando recibí el último en el que usó la Fuerza sentí una bomba y ahí sí me asusté", agregó.

"La verdad y la violencia no tienen género. Denuncien, expongan. Es la única forma que tenemos de cuidarnos entre todos", concluyó Celeste González sobre las amenazas que recibió la última semana.