El recuerdo de Blanca permanece latente en el corazón de Benjamín Vicuña y así lo demuestra en su cuenta de Instagram, donde habitualmente el actor comparte imágenes y videos recordando a su hija, quien falleció el 8 de septiembre de 2012 cuando tenía 6 años.

En diálogo con Modo Sábado (Radio Nacional AM 870), el galán chileno se permitió abrir su corazón y hablar de su profundo dolor, como ya lo venía haciendo en entrevistas anteriores.

Indagado por su fe, Vicuña manifestó: “Es un tema profundo. Yo tengo una formación a la fuerza, o no, pero católica y cristiana del colegio, de muchos años”. Y agregó: “Luego, por los golpes de la vida y por los acontecimientos que todos conocemos, perdí la fe con la misma fuerza con la que me la inculcaron. Pero así y todo creo que hoy, sobre todo en momentos de profundo dolor, la fe sigue estando y es una gran ayuda en mi caso”.

En enero, la ex pareja de Pampita había expresado en una nota con La Nación cómo transitó su dolor por la partida de Blanca: “Todos somos resilientes en potencia. Somos resilientes de las circunstancias. No hay persona que no conozca las diferentes caras de la vida: cruel, amorosa, dulce, dolorosa, alegre. Es un todo. El ciclo de la vida se encarga de demostrártelo”.

“La resiliencia es clave, pero respeto tanto a las personas que se ponen de pie como a las que deciden retirarse. No soy un pro entusiasta de la vida, entiendo perfectamente a la gente outsiders que te dice: ´Yo no puedo más´. Y también hay otras personas que deciden seguir, que encuentran las razones”, añadió en aquella oportunidad Benjamín, quien en febrero de 2018 fue padre de Magnolia junto a la China Suárez.