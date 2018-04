Jimena Barón es muy activa en las redes sociales, le gusta postear las novedades de su carrera, compartir fotos de su presente y su pasado y también, cada tanto, abrir las puertas de su intimidad. Claro, no siempre sus mensajes o imágenes reciben buenos comentarios o generan buena onda, pero la actriz y cantante no se desanima ante las críticas y suele contestar avisándoles a los haters que si no les interesa lo que ella postea simplemente vivan su vida.

Por estos días no sólo contó que estuvo enferma sino también, algo nostálgica, lo que provocó que viera instantáneas de su pasado y así compartió orgullosa su propio "antes y después".