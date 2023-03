Lourdes Fernández, una de las cantantes del grupo Bandana, publicó en sus redes sociales una multa por manejar su auto con el nivel de alcohol en sangre superior a lo permitido o bajo los efectos de estupefacientes.

La cantante pop utilizó su cuenta de Instagram para hablar sobre su problema con las adicciones y escribió un texto como método de descargo. “Perdón a todos los que me ayudaron y confiaron ciegamente”, expresó Lourdes dirigiéndose a sus familiares, amigos y fanáticos.

“Les prometo que voy a curarme”, aseguró Lourdes. La artista confesó su recaída a las adicciones. Al reconocer su enfermedad, la cantante de una de las bandas femeninas más destacadas del país prometió comenzar un curso de la Gerencia de Educación y Convivencia Vial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El abogado de la cantante se manifestó sobre este hecho y aseguró que Lourdes está a disposición y tiene la buena voluntad de recuperarse para que no vuelva a suceder un hecho similar.

Durante el último tiempo, la Bandana enfrentó diversos problemas en su vida personal. La cantante sufría violencia de género por parte de su ex pareja: “Pensé que me había encontrado con el hombre de mis sueños. Llegué a pensar en tener hijos con él y ahora no lo puedo ni ver”, confesó la ganadora de Popstars en LAM con Ángel De Brito.

"Todos en el edificio según él gritaba porque tenía ataques de pánico. Si pasa denuncien, no tengan miedo", contó y agregó: “Me filmó sin que sepa. Me sacaba fotos desnuda y sin mi consentimiento o porque me emborrachaba Me metía cosas en la bebida y yo siempre pidiendo disculpas”.

En su vida artística, Lourdes lanzó su carrera como solista bajo el nombre de Lowrdez tras disolverse Bandana. Además, trabajó en 'Sex', la obra de teatro de José María Muscari y durante el año pasado participó de 'Canta Conmigo Ahora', el programa de Marcelo Tinelli. (NA)