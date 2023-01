Por el 67,35% de los votos del púbico, Coti Romero fue eliminada del reality Gran Hermano 2022 (Telefe). Muchos televidentes lamentaron la salida de la participante que desde el principio elaboró una estrategia tras otra para deshacerse de todo aquel que perjudicara su juego rumbo a la final por los 15 millones de pesos.

Ahora Javier Romero, el papá de la joven, es noticia por unas declaraciones que hizo a Radio Sudamericana, una emisora de Corrientes. El señor reveló que la producción del reality le anticipó un posible reingreso de la participante a la casa más famosa del país.

“Me gustaría que ella siga afuera, pero me dijo que los productores le dijeron que hay grandes posibilidades de que vuelva, no esta semana, sino la próxima”, señaló Javier. ¿Cuál sería el motivo de su regreso a la casa? “Creo que el rating bajó mucho después de que se fue ella”, explicó el señor.

Tras deslizar la posibilidad de que la producción esté muy interesada en que Coti vuelva al ciclo, Javier aseguró que la joven tiene muchas ganas de entrar de nuevo a jugar. Cabe recordar que ya volvieron a entrar otros hermanitos por un repechaje que se llevó a cabo en el programa de Telefe.

Luego de su eliminación, Romero se enfrentó a Santiago Del Moro y al panel de El Debate de Gran Hermano 2022 (Telefe). “Sabía que tarde o temprano ibas a llegar acá como van a llegar todos, pero no te esperaba tan rápido”, la saludó el conductor. “Yo tampoco”, le replicó la exparticipante, oriunda de la provincia de Corrientes.

“Fuiste de las mejores jugadoras en las primeras semanas, hiciste estrategias, manejabas la casa como querías, la gente te bancaba y te quería. Y en un momento, creo que empezó a ser tan duro y tan obsceno tu juego que la gente lo vio y por eso te sacó ayer. ¿Qué creés que pasó que estás acá sentada hoy?”, describió Del Moro el andar de Coti.

“No terminé de explicarle a la gente el juego que estaba haciendo. En las nominaciones, si bien di los motivos en su momento, no expliqué exactamente el juego que estaba detrás de eso”, enfatizó la correntina. “Y cuando entró una pelotita (en la casa) y decía: ‘Tu jugada para sacar a Julieta’, ahí me di cuenta de que estaba mal porque no era una jugada para sacar a Julieta. Era una jugada que si se da el momento voy a explicar por qué...”, comentó con misterio su estrategia.

“Desde el día 1 dije: ‘Acá vine a jugar’. Si bien te encariñas con la gente, como me pasó con Alexis y me pasó con las chicas en su momento, yo tenía muy adentro mío que venía a jugar, que sí o sí era un juego”, dijo con respecto a la supuesta traición a las otras mujeres de la casa, a quienes nominó pese a que se habían juramentado entre todos no hacerlo. “Cuando les digo a las chicas: ‘Vamos juntas, somos un grupo’, y de repente les hago la espontánea, lo que yo pensaba es que las chicas no tenían tanta gente a favor afuera de la casa”, se justificó.

“Estoy orgullosa de haber salido de esa casa sin haberle palmeado la espalda a nadie”, sintetizó Coti respecto a su manera de jugar, pese a que se ganó la antipatía del público y alguna que otra enemistad dentro de la casa.