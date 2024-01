Florencia Bertotti regresa a los escenarios luego de 19 años. Y lo hará nada más y nada menos que con doce funciones agotadas en el Movistar Arena. Ante las repercusiones por la noticia, fue la propia actriz quien compartió su alegría en las redes sociales.

"Todavía no caigo, no salgo de mi asombro. Gracias. Nunca esperé algo así. Pensamos que las segundas fechas iban a alcanzar para toda la gente que quería venir. Y lo que pasó es que se vendieron tan rápido, venía tanta gente en la fila y toda la sobredemanda que hubo, y que se vendiera todo tan rápido, no era lo que esperábamos", expresó.

Pero como era de esperarse, el éxito de venta de Bertotti con su revival de Floricienta trajo aparejado la contundente reacción de Cris Morena, la creadora del personaje y las canciones, que llevó a la actriz y cantante a lo más alto de la fama.

Si bien el espectáculo lleva por título el nombre de Florencia Bertotti y no utiliza la palabra "Floricienta", se sabe que interpreta algunas de las canciones de aquella tira.

En este contexto, Ángel de Brito leyó al aire en LAM (América) un mensaje que le envió la productora de la exitosa serie:: "No entiendo cómo Bertotti hace shows con los temas de Floricienta. ¿Me explicás un poco? ¿Vos le diste algún tipo de aval?", le consultó el conductor del ciclo de chimentos.

La palabra de Cris Morena en medio de la guerra con Flor Bertotti

"No es un show de Floricienta. Creo que cantará algunas de mis canciones de la serie. Me maravilla cómo mi música sigue tan vigente recorriendo el mundo", respondió categórica.