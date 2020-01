En el comienzo de la temporada 20 de Intrusos Jorge Rial lanzó una explosiva propuesta en vivo, en el marco de las sorpresas y los homenajes: “Va a ser un año de festejos. Van a volver aquí todos los que hicieron Intrusos”. Luego, el conductor enfatizó: “Vamos a invitar a todos. A Viviana Canosa, a Luis Ventura, Marcela Coronel, etc”. Aunque al rato, aclaró previsor: "Vendrán en la medida que puedan y que quieran. Pero este programa está abierto porque ellos son parte”.

Entonces, Ciudad se comunicó con Ventura, quien durante 14 años se sentó a la derecha de Rial y supo ser el conductor del ciclo cuando Jorge se ausentaba.

-Más allá de la invitación pública que hizo jorge el miércoles, ¿te llamaron para coordinar?

-Nunca recibí un llamado de la producción.

-¿Si te llaman en marzo, cuando comentaron que arrancarían con los festejos, te sentarías otra vez al lado de Rial?

-No. Intrusos fue una etapa profesional muy feliz mía, pero hace seis años. Ponen la carga de este lado cuando la carga está del otro lado para este tipo de inquietudes. Corren por cuenta de quien lo dijo, de Jorge. Yo no sé nada.

-¿Se da una situación similar a cuando Rial te invitó a su casamiento en Pamela a la Tarde, pero que después no te llegó la participación a tu casa ni te llamó?

-Justamente hacen referencia a algo concreto. Estoy cansado de que me invite a casamientos a los que después no me invitan, a cumpleaños a los que después no me invitan. Estoy cansado de que me diga que vamos a tomar un café para aclarar las cosas y después nunca me llama. No puedo tomar en serio algo de una persona que tiene este tipo de insinuaciones. Lo único que me queda claro es que es evidente que fui un gran amor en la vida de Jorge, si no no se entiende que me esté invocando a cada rato. En cada acontecimiento personal o profesional de su vida me pone en el medio y no sé qué responder.

-¿Seguís dolido?

-No. Ningún dolor. Yo tengo claro lo que pasó. En su momento asumí lo que pasó y está fenómeno. Pero no me puedo poner a resolver cosas que no dependen de mí. A mí estas cosas me terminan causando gracia, pero no sé qué pasa por la vida y la cabeza de Rial hoy. Hace seis años que no tengo interacción con él.

-En algunas ocasiones se cruzaron y charlaron…

-Sí, un saludo, un “¿cómo te va?”. Eso no lo niego. Y si viene y me toca el timbre, lo voy a recibir y hablaré con él. Eso es una cosa y otra cosa es hacer públicas situaciones en las que uno se ve involucrado… ¿Aparecer en un lugar del que me echaron? Yo no puedo volver a un lugar del cual me despidieron. ¿Entienden? Me preguntan sobre algo que no decidí. Él vive invitándome a lugares y nunca tuvimos una charla, no aclaramos nada. Yo no sé por qué le agarran esos ataques de amor o emotividad, que no sé cómo llamarlo.

-¿Cómo quedó tu relación con Marcela Tauro?

-Intrusos es una etapa de mi vida que está concluida. Que ellos hagan su vida, no pertenecen a mi vida, que hagan de su vida lo que quieran. Son un buen recuerdo, pero ya está. Pero viven muy pendientes de mí. Si les va tan bien y tienen tantas cosas que celebrar, que no se acuerden de mí.

-¿Pensás que habrá otros ex Intrusos que como vos se nieguen a volver?

-Es que no es un tema mío, es un tema de ellos. Que ellos festejen lo que quieran celebrar.

-Liliana Parodi fue productora de Intrusos en sus comienzos y si bien hoy es gerenta de Programación de América, dijo que volvería a colaborar en el piso. ¿Harías la excepción si te lo pide ella?

-Es que ella no me puede pedir algo sobre lo que no tomó ninguna decisión. A mí me el que me echó fue Rial. Bueno, en realidad nunca me echó, me dio una licencia y después me enteré por boca de él por los medios que me había despedido. Pero nunca me dijo en la cara que me echaba. Si ahora me llama Jorge, tendré cosas que decirle.

-¿Sos memorioso y rencoroso?

-No. Todo lo contrario. Soy justo en todo caso.

-¿Te quedan muchas cosas por decirle a Jorge?

-Él y yo lo sabemos. La cuestión con Jorge es de él y mía, de nadie más. Lo que tenía que salir para afuera ya salió. Ya está.

-En algún momento contaste: "Me tuve que ir de La Red, Intrusos y Paparazzi porque él no quería que esté"...

-No es algo que digo yo, es algo que pasó. Llamen a las empresas y pregunten.