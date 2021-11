A lo largo de la historia del Festival Guitarras del Mundo hubo una continuidad de concertistas de guitarra solistas, mujeres que actuaron en la provincia como sede del encuentro. En 2003, lo hizo Raphaela Smits de Bélgica; en 2009 Nora Buschmann de Alemania; la paraguaya Berta Rojas estuvo en 2019 y este año, por primera vez, una argentina, Mirta Álvarez. Originaria de Chascomús, docente y especializada en los repertorios de tango y folklore, Mirta tendrá el honor de conocer y tocar en la sala del Auditorio Juan Victoria esta noche (a las 21 hs con entrada gratuita) junto al local Nacho Ontiveros y al dúo litoraleño Flores-Méndez.



Hace pocas horas arribó a la ciudad y a medida que transita por lugares y calles, se muestra interesada en las pequeñas historias que encierran y conectan con la cultura de la región. Hasta se maravillaba por la arquitectura y las decoraciones de algunos edificios antiguos como la sede del Club Español. En esta fugaz visita, la guitarrista trata de aprovechar al máximo cada instante, sin embargo, dedicó un breve tiempo para charlar con DIARIO DE CUYO sobre el festival y, también, cómo se van ampliando los horizontes artísticos para las concertistas mujeres en la actualidad, en especial en el tango, que por tradición, sigue teniendo una fuerte predominancia numérica de varones.



Respecto a la escena musical, la guitarrista consideró: "Creo que no son ni muchas ni pocas. Pero sí hay varias mujeres que tocan muy bien como concertistas, que en los últimos años se han vuelto más visibles. Es cierto que en términos de género, somos menos las guitarristas que los hombres, pero hay proyectos muy destacados como los de María Luisa Anido, que me gustó su forma de tocar, su manera de plantarse sola en el escenario en los años 50 que no era fácil. También, hoy existen actualmente Isabel Siewers, Luciana Oyhanarte, Silvia Fernandez, Irma Constanzo, Silvina López, Analía Rego, Silvina Saldaña, Virginia Pagola, Cecilia Zabala, Rosa Príncipe, Carolina Velázquez, Andrea Zurita y muchas más". No obstante acotó que "más allá del género, hay algo que debe valerse más, seas varón o seas mujer, es en lo que propones musicalmente. Por eso es importante lo que hace el festival en darle el lugar a la concertista mujer. Es cierto que en el tango algunos prejuicios siguen, porque no es usual escuchar tango hecho por mujeres, pero hoy vemos cuartetos de guitarristas tangueras muy buenas como Las Cuarenta. Incluso, doy clases en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que es pública y gratuita, la primera de Latinoamérica que enseña jazz, tango y folklore. De ahí, surgen nuevas camadas de jóvenes mujeres que inician carreras y se viene dando una apertura fabulosa".



Mirta lleva una búsqueda estética, pero con sus propios arreglos, adaptando a su guitarra versiones de las orquestas de tango más representativas, como por ejemplo, traza un recorrido desde la estética de la Guardia Vieja hasta la de Astor Piazzolla, pero además, busca una dialéctica entre música y poesía con versiones instrumentales y cantadas. A los 8 años de edad fue cuando abrazó la guitarra por primera vez, pero hoy ya cuenta en su derrotero internacional escenarios de España, Francia, Italia, Turquía, Perú, México, Finlandia, Estonia, Portugal, Alemania y Japón. El año pasado fue nominada a los Premios Gardel 2020, en el rubro Mejor Álbum Artista de Tango.



En cada país o pueblo al que viaja, busca que la experiencia sea compartida. "La guitarra es mi eterna compañera, yo la abrazo pero quiero que también el público se abrace con su música. Esto implica otra forma de ser, por la vibración de la madera, por el contacto directo. Por eso voy caminando a todos los rincones del país. Es lo que hace este festival, un espacio para que la guitarra nos pueda traer el rescate de la memoria y su territorio", puntualizó la artista, quien se mostró feliz para participar de esta edición de Guitarras del Mundo después de todo lo sufrido por la pandemia. Su objetivo será lograr ese cruce entre maestros, músicos locales y espectadores, para tener un recuerdo único de rendirle homenaje a la verdadera y única protagonista de dicho evento: la guitarra, que en palabras de Mirta: "Permite tener un sentido de comunidad".



Dupla del Litoral

Rudi Flores y Ernesto Méndez son los otros músicos invitados al festival de esta noche. Ambos (el primero de Corrientes y el segundo de Entre Ríos) abordan clásicos y populares del Litoral, el chamamé, pero con arreglos e improvisaciones para guitarra -cuando los instrumentos tradicionales son de fuelle- que hacen de su repertorio una oferta fresca, libre y contemporánea. Lanzaron su primer disco (2013) "Sonido Junto". "Mantenemos la esencia con la integridad de obras muy conocidas, pero llevamos a lo lúdico una apuesta que da un color propio", comentó Ernesto. Su compañero, Rudi, mencionó que "con Ernesto dejamos fluir lo que sentimos a través de la guitarra. Para nosotros, si existe un paraíso de la guitarra en la Tierra, ese lugar está en Cuyo y también, para los que disfrutan del buen vino".