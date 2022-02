Experta del metal. La sanjuanina egresó de la Escuela de Música en 2014 y buscó nuevos horizontes artísticos en Buenos Aires. Actualmente, se encuentra estudiando en la UNA con el maestro Osvaldo Lacunza y es titular de la Sinfónica Nacional de Ciegos.

FOTO DANIEL ARIAS

Como cualquier artista local que buscó oportunidades fuera del pago natal, María Florencia Díaz López salió de la Escuela de Música de la UNSJ, egresada en 2014, a encontrar su propio destino. Fue así que con unos años se perfeccionó en Chile y luego se radicó en Buenos Aires en 2017, para egresar como música de orquesta del Instituto Superior de Artes del Teatro Colón. Muchas puertas se abrieron para ella, desde trabajar en la Orquesta Clásica del Maule y la Golden Big Band de Chile, hasta integrar la Sinfónica Nacional Juvenil San Martín, pasando por destacadas participaciones en la Filarmónica de Buenos Aires, la misma Orquesta Estable del Teatro Argentino de la Plata y la Sinfónica de Entre Ríos, entre otros organismos (incluyendo también la Sinfónica de la UNSJ). Pero todo ese camino recorrido, piensa volcarlo como experiencia para enseñar a alumnos y aspirantes a que puedan abrazar al bronce, con la misma pasión que lo hizo ella. Por eso ganó una beca del Fondo Nacional de las Artes para financiar un proyecto de enseñanza que impartirá tanto en Córdoba como en San Juan. Se trata de la master class para todos los niveles en el perfeccionamiento del uso de la trompeta, con el motivo de fomentar y mejorar la performance de trompetistas locales. Y por cierto, las clases son gratuitas. Para María, es una manera de devolver lo que ella aprendió a otros que puedan seguir un camino parecido junto a la trompeta y nutrirlos para que puedan aprovechar las oportunidades que ella lo hizo en su momento como estudiante. Sobre todo, hacerlo en la tierra en la que se crió: "es un proyecto que vengo planeando hace tiempo, desde antes de la pandemia. Cuando me postulé para la beca del FNA, la idea que presenté es descentralizar la enseñanza musical, porque todos tienen que ir a Capital Federal a buscar suerte, hacer cursos o perfeccionarse. Lo padecí como muchos otros, y tuve que estar obligada a irme. Pero no todos tienen la oportunidad de hacerlo, así que me parece que es una forma enriquecedora de entregar lo que yo aprendí. Aquí hay un buen semillero con la Escuela de Música, hay muchas chicas y chicos con talento y creo que con esto suma", manifestó la trompetista que ya se encuentra nuevamente en la provincia.

"Los que estudien conmigo y quieran aprender, deben tener un fuerte compromiso con la música y la profesión. La música es arte y trabajo, requiere de energía, práctica y disciplina, es la única forma de hacerla posible", María Florencia Díaz López.

La masterclass será hoy en el Museo de la Historia Urbana y contempla varios aspectos técnicos en el uso del instrumento. Pero más allá de ello, María sostiene que el rol del trompetista en la escena contemporánea ha tenido transformaciones y ya no se lo puede concebir que esté limitado solo al ámbito académico o en esquemas clásicos. Puesto que la trompeta es un instrumento versátil, su ejecutante puede incorporarse en cualquier proyecto musical, dependiendo claro del estilo. La sanjuanina sostiene que "la trompeta se adapta fácilmente a una banda de salsa, de cumbia, de reggae, rock, a las murgas y es por estas razones que en la clase les mostraré que hay un amplio campo de acción como trompetistas y pueden abrirse a muchos géneros". Y agrega: "La trompeta es un instrumento melódico que puede generar un diálogo con una voz, o con otros instrumentos, aportan timbre, color, que puede ser una melodía dulce o energética y sobre todo, le da carácter a lo que se está tocando".



Aunque ya lleva tres como docente musical, esta será su primer experiencia bajo esta modalidad, sin embargo, mantiene un mismo eje troncal en sus objetivos: "los que estudien conmigo y quieran aprender, deben tener un fuerte compromiso con la música y la profesión. La música es arte y trabajo, requiere de energía, práctica y disciplina, es la única forma de hacerla posible e incentivo mucho eso a concretarlo". Viene de un linaje familiar vinculada siempre a la música, pero particularmente, el canto coral por el lado de Graciela López (su madre es miembro del Coro Universitario de la UNSJ) y su hermana Iliana que además de canto, es ingeniería de sonido. "Nunca tuve seguridad para el canto, me daba vergüenza, pero cuando descubrí la trompeta, me ayudó a expresarme, encontré en ella algo diferente", comentó la artista quien hizo de su instrumento una extensión de su propia voz.



Además de haber ganado becas del Mozarteum Argentino (De 2017 a 2019) y el tercer premio del Concurso Internacional Samnium University (2020), es la única sanjuanina que ganó la audición para ingresar a la Sinfónica Nacional de Ciegos que depende del Ministerio de Cultura de la Nación. María será la primer trompeta titular y se encuentra preparando la temporada que arrancará en marzo próximo. "Estar en un organismo nacional tiene una particularidad importante, es la de experimentar en grandes formaciones y mejorar mi sensibilidad y la empatía hacía mis colegas. En el aspecto humano, será una experiencia muy linda. Como trabajo con chicos con discapacidad en una Orquesta Escuela, me enfoco siempre en cómo puedo servir a los demás y demanda mucha comprensión y compañerismo", concluyó.

Para agendar

La master class gratuita (hoy a las 19,30 hs en el Museo de la Historia Urbana) tiene como objetivo aprender recursos y técnicas para el instrumento de la trompeta en todos los niveles. La modalidad es presencial, dura dos horas y 30 minutos. Pueden participar como activos y como oyentes. Las inscripciones son por correo masterclasstrompeta@gmail.com