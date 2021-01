Javier Farías y Marisel Illánez



"Para nosotros la actividad es vital. Y todo este sentir es lo que queremos poner en escena". Con las emociones a flor de piel, Marisel Illánez y Javier Farías, dos conocidos exponentes de la danza folclórica local, estrenarán Vid-a, junto a su compañía A Lanza Seca. En plena pandemia y bajo estricto protocolo, el primer espectáculo de raíz netamente folclórica y cuyana del año arribará a los escenarios el próximo sábado 30, en el Espacio Teatral TES con dos funciones (ver aparte). Y será en el marco de una temporada "atípica" para los artistas del circuito folclórico, como dijeron los hacedores, que también debieron "frenar" sus contenidos debido a las medidas para atenuar la circulación de Covid-19.



Pensada y elaborada con música de autores sanjuaninos como Mario Zaguirre y Gustavo Troncozo en la voz de reconocidos cantantes como Kuky Vega, entre cuecas, gatos, alguna tonadita y ritmos de otras regiones del país, la puesta girará en torno "a la mística del vino" con líneas nativas y un vestuario que tuvieron que reacondicionar ellos mismos, empleando hilo y aguja. "El origen de la idea fue en 2012 cuando pusimos El vino, bebida nacional en la Noche de San Juan en Cosquín bajo la producción del Gobierno de la mano de Kuky Vega y Pocho Cortés. Nos quedamos con muchas ganas de hacer crecer esa obra y este es el producto", subrayó Illánez.

"Vid-a representa volver a la vida para A lanza Seca. Hacía rato que no hacíamos nada y esta es nuestra manera de decir acá estamos". Javier Farías y Marisel Illánez, bailarínes y coreógrafos

"No sé si el vino nace dentro de uno fuera de uno... Lo cierto es que su vocación de humanidad se define en la boca de uno cuando lo nombra, lo canta o lo baila...", esta adaptación de un texto de Jaime Dávalos sirvió a los hacedores para ponerse en movimiento en los primeros días de diciembre con la dirección conjunta de Illánez y Farías, quienes se desempeñaron en la dirección de la Noche de San Juan en Cosquín, en 2011, 2012 y 2015, además de ser parte de la Selección para Nuevos Valores PreCosquín 2011, 2013 y 2015 con el sueño de ganar su lugar en la Plaza Próspero Molina.



Con un elenco integrado por Julieta Ramos, Jimena Nievas, Ludmila Olivares, Ezequiel Cáceres, Emanuel Ortiz. Ezequiel Villafañe, la producción se situará en las décadas de 1940 y 1950, con una coreografía estilizada de raíz folclórica, idea de la bailarina que también trabajó en la capacitación de las candidatas a reina de la Fiesta Nacional del Sol (2009) y tuvo a su cargo los cuadros históricos que representaron a la provincia en el Festival Nacional de Laborde en 2006 y 2009.



"Como concepto viene de hace mucho, pero se concretó durante la cuarentena viendo obras en streaming porque estábamos como gatos enjaulados", expresó Farías, consagrado ganador en el rubro Solista de Malambo en el PreCosquin 2003 y exintegrante del cuarteto El Malón, ganador en el mismo certamen. Pero la tarea resultó compleja. "No fue fácil, porque cuando tuvimos el grupo listo, dos bailarines se bajaron y tuvimos que hablar con el resto del elenco y cuasi modificar la estructura de la obra. Ha sido un trabajo agotador porque la compañía surgió abocada generalmente a certámenes, no para obras de estas características. Además, los integrantes se van renovando por distintas circunstancias, por lo que siempre llamamos a artistas ya formados, mayores de 16 años", expresó Illánez. Es que, según indicaron, en un principio la dificultad estuvo en ensayar con los bailarines adecuándose a los protocolos y sin contacto físico, "tuvimos que adaptarnos", mencionó Farías.



"El 2020 fue particular con este periodo de excepción en el que tuvimos que parar como todos, generando contenidos desde la virtualidad, pero la compañía fue apagándose porque la conectividad no era la ideal. Pero ¡Gracias a Dios! llegó Vid-a", agregó la dupla respecto a la situación que tuvieron que superar durante la crisis sanitaria. Sin embargo, el objetivo se cumplió. "Vid-a representa volver a la vida para A Lanza Seca. Hacía rato que no hacíamos nada y ésta es nuestra manera de decir acá estamos", apuntaron felices por su próximo estreno.



"La pisada de la uva, la obtención del producto de la tierra y la producción de la chicha también forman parte del argumento. Esto tuvo como raíz un ciclo que comienza con un barbecho. No es religiosa pero en el fondo sí, porque habla de la vida", señalaron acerca de la creación con la que retornarán a las salas teatrales luego del nacimiento de la formación en 2015 y su debut con La Raíz en 2017, tras sus primeros pasos como pareja artística en 2007 y una hija de 6 años (Amanda), fruto de su amor.





DATO