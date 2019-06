Seis son las compañías de danzas de diferentes géneros -tango, árabe, urbano, español, contemporáneo, latinos- que mostrarán sus propuestas. (Gentileza Javier Gómez)

"Buenos días San Juan, estas son las bases y condiciones para el espectáculo del 28 de junio en el Municipal', dice una modulada voz masculina de acento español, mientras la cámara muestra a una serie de sujetos en la misma sala, con los rostros cubiertos por las famosas máscaras de Guy Fawkes, popularizadas por el grupo de activistas Anonymus. Las reglas del show, que recita uno de esos personajes, son claras: ausencia de líderes y jerarquías, coreografías libres y admiración y respeto mutuos. "Esperadnos', finaliza el video de apenas 20 segundos, que ya circula en las redes sociales y en Whatsapp, y que desde el vamos ha generado mucha curiosidad entre los sanjuaninos. "¿Y esto?' "¿De qué se trata?', comentan. Pues de "Anónimo', un show de danzas a cargo de diferentes compañías locales y con música en vivo, producido por el Cine Teatro Municipal de Capital, donde -al decir de los organizadores- lo que importa es el espectáculo en sí, más allá de las caras más o menos conocidas que lo llevarán a escena. La idea del anonimato llega al clímax con los propios protagonistas: los bailarines y la banda, cuya identidad será una incógnita para el público hasta último momento, y por eso sus rostros también están cubiertos con las máscaras.



Propuesta ingeniosa y atractiva a juzgar por la reacción no sólo de los participantes, sino de quienes ya mordieron el anzuelo, "el uso de las máscaras en la promoción y en las fotos de las compañías es para acentuar la idea de que no hay nombres propios, no hay personas convocantes cuyos nombres estén sobre otros; sino que el hecho artístico es lo que nos convoca y une. Por eso hasta el momento de estar sobre el escenario, nadie sabrá quiénes son los bailarines y músicos del espectáculo', comentó a DIARIO DE CUYO Javier Gómez, responsable de la sala. "Queríamos hacer una convocatoria diferente. La idea -que salió del grupo de trabajo del Teatro, siempre está dispuesto a estas ocurrencias- era emular los videos de Anonymus y compartir ciertas premisas, como que las acciones siempre tienen que ser colectivas y no individuales', agregó.



La propuesta abarca seis grupos de distintos géneros de la danza. Una banda estable en vivo oficiará de nexo entre las diferentes actuaciones. "No está demás decir que son sólo algunos de los muchos artistas fundamentales que tiene la provincia, por eso la idea es que se repita, con convocatoria abierta, como sucedió con los Homenajes', explica Gómez, en referencia a los tributos musicales -Cerati, Spinetta, Mercedes Sosa, etc- con distintos artistas del medio. "Bueno, de algún modo esto es la continuación de esos Homenajes, ahora con la danza y los bailarines de San Juan; porque la idea siempre implícita es que el show es igual de importante que los protagonistas, que la suma de artistas diferentes hace que el encuentro sea único e irrepetible y que nos deje a todos una enseñanzas en el proceso de creación y puesta en escena', se explayó Gómez; y agregó: "Además, otra de las características fundamentales es que son artistas que por distintas razones nunca han compartido un escenario; y que esto ayude a la unión y se superen prejuicios'.



Con un objetivo enriquecedor hacia adentro -los protagonistas- y también hacia afuera -el público que comprará una entrada sin saber a quién irá a ver-, los potenciales espectadores siguen barajando nombres; y los artistas continúan ensayando hasta el próximo viernes 28 de junio, cuando se completará este hecho artístico, que promete más tela para cortar.





"Anónimo'. 28 de junio, dos funciones: 21 y 22;30hs, Cine Teatro Municipal. Entrada $150, en venta desde una semana antes del show, en boletería.