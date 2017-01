"Creo que hace mucho la plaza no se ponía de pie a aplaudir... la parte del homenaje a doña Mary y don Ramón fue la más aplaudida, una ovación...", dijo ayer en charla con DIARIO DE CUYO Carlos Márquez, una de las firmas de "San Juan, tierra de música, tradición y danza", que en los primeros minutos del domingo subió a escena en Cosquín, ante una Próspero Molina prácticamente colmada, dando el puntapié inicial a las Postales de Provincia 2017.



Sólida, con presencia escénica y buen manejo del imponente Atahualpa Yupanqui, la troupe desplegó sus homenajes en música y danza. A puro gato, cueca y vals fueron desarrollando una propuesta simple, tradicional, sin demasiadas pretensiones desde lo narrativo e incluso desde lo coreográfico, pero efectiva al fin.



El ballet -prolijo, fresco, colorido, compenetrado (en sus arremetidas, las cámaras jamás "pescaron" a alguien en falta)- salió airoso de las garras de un escenario tan o más hambriento que la concurrencia; la presente en la plaza y la del otro lado de la pantalla. También las voces, cuatro muy reconocidas en la provincia, que se lucieron a pesar de algunas fallas de sonido.



En ese tren, loable el trabajo de los jóvenes músicos y del director musical Cristian Martínez, que dejaron a la vista la gran reserva que hay en San Juan, lista para airear, innovar y renovar. Y Juanjo Recabarren, que no sólo hilvanó momentos con sus palabras, sino que con prestancia supo crear los climas acordes, desde el más festivo hasta el más emotivo: el regreso, después de décadas, de Mary Bazán -visiblemente emocionada- y Ramón Flores, haciendo gala del oficio.



"¡Fue muy emocionante! El público nos aplaudió de pie en algunos momentos... Fue maravilloso ver bailar a doña Mary y a Ramón. ¡Fue un placer y un orgullo trabajar con profesionales de la danza y de la música! Fue un gran equipo", valoró Giselle Aldeco. "Salió genial, realmente fue muy emocionante, las críticas han sido buenísimas. Me siento muy feliz porque pudimos emocionar a todo un público. Como soy bailarín, creo que la misión está cumplida", agregó Márquez, satisfecho, con el sueño cumplido y con ganas de repetir "un par de veces más" en San Juan.

El equipo





Producción general del Ministerio de Turismo y Cultura, "San Juan, tierra de música, tradición y danza" fue realizado por Carlos Márquez y Lucas Sepúlveda (autores y directores), Lucas Díaz y Juan Peletier (coreografía), Guillermo Cabrera (dirección audiovisual), Cristian Martínez (dirección musical), Alejandro Oropel y Sepúlveda (utilería), Laura García (vestuario), Alejandro Olivier (maquillaje), Lucas Díaz (peinados), Pablo Carrizo (coordinación general). Cantantes: Daniel Díaz, Pierina Ciallella, Giselle Aldeco y Gustavo Troncozo. Músicos: Kevin Soria (bajo), Cristian Jorquera (teclados), Carlos Santana (guitarra), Matías Coronado (percusión), Emanuel Rodríguez (batería), Emanuel Lucero (flauta traversa), Fernando Muñoz (operador) y Cristian Martínez (guitarra). Bailarines: Evelin Mallea, Agustina Almada, Natalia Ibazeta, Moira Bordón, Florencia Díaz, Gabriela Riveros, Tania González, Ana Ayala, Gisela Barón, Valentina Buenamaison, Julieta Campillay, Eliana Castro, Pilar Cortez, Eliana Cortínez, Mariana Macías, Celina Márquez, Melisa Olmos, Belén Quiroga, Yanina Valle, Sergio Zalazar, Alejandro Almarcha, Carlos Bavie, Matías Zalazar, Darío Riveros, Cristian Echegaray, Bruno Bermejo, Javier Fernández, Adrián Funes, Martín González, Carlos Castro, Mariano Millón, Pablo Moreno, Gustavo Palacio, Oscar Peletier, Martín Sánchez y Federico Tría..