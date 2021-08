Reneé Cormillot, la hija mayor del famoso nutricionista, reveló que está vendiendo parte de sus pertenencias para poder pagar las operaciones de algunos de sus perros. Proteccionista, la hermana de Adrián y futura madrina del hijo que tendrá su papá con , Reneé habló sobre el tema en Canal 9.

Tiene más de cuarenta perros, muchos son de ella y otros están en adopción. La realidad es que estos perritos tienen problemas y tienen que pasar por cirugías. Ella decidió vender todo para afrontar estos costos que son muy altos. Una historia de mucho amor”, contó Romina Lachmann, en diálogo con Daniel Navarro.

“No me gusta esto de pedir”, comenzó explicando Reneé. Como se le hacía muy complicado cubrir los costos y decidió vender todo lo que estaba en su casa que fuera vendible para poder “costear”.

Según relata, no hay hospitales veterinarios lamentablemente, y todo se debe hacer de manera privada, ya que no hay otra opción. Y señala que todo tiene su costo, ya que la cirugía más barata es de 8 mil pesos. “Hay otras de 20 mil”, expresa.

A su vez agregó que tiene que operar a cinco perros, otros de ellos ya están en tratamiento, después hay algunas que toman remedios porque están grandes. Y generalmente después de las cirugías necesitan medicamento por una semana. Al parecer, acordó con el veterinario que ella le va pagando a medida que puede.

Fueron varias las personas que le dijeron que no vendiera sus cosas, otras le donaron dinero, “Algunos de los prequirúrgicos ya los pude empezar”, esto fue debido a que vendió un televisor. Además es cocinera y hace pastas rellenas que las vende. “Para mí todo esto es un placer de verdad, no me cuesta deshacerme de mis cosas para mejorarles la calidad de vida a ellos”, completó Reneé, la hija de Cormillot.