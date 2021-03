La diseñadora Sofía Sarkany fue madre de Félix una semana antes de morir. Su gran amiga, la actriz Eugenia China Suárez la despidió desde su cuenta de Instagram y le prometió que sus hijos serán grandes amigos.

A mediados de marzo, la actriz compartió con alegría la noticia de que su amiga Sofía había sido madre de Félix y le daba la bienvenida a la maternidad. Una semana más tarde, la China eligió un momento de gran felicidad para despedirse de la joven que falleció en Miami, lugar donde había ido para conocer a su hijo, quien llegó al mundo gracias a un vientre subrogado.

“Sofia, Ratón, amiga, compañera, ángel, madre, hermana, hija, nieta. Quería contarte que ahora le tengo un poco menos de miedo a la muerte, y es gracias a vos. Ya se armó un grupito de gente amada por allá arriba que estoy segura, me esperan, y es un lugar maravilloso, libre de dolor, de egoísmo, de penas y donde vamos a poder bailar y reírnos sin límite”, escribió la actriz.

La China aseguró: “Te voy a abrazar fuerte, como si el tiempo no hubiera pasado. Mi ratón, me duele mucho no tenerte en este plano, pero eso es algo que deberé trabajar y procesar yo”.

Antes de despedirse, la China le realizó una promesa a su amiga, afirmando que “Amancio y Félix caminarán juntos, seguro sean muy buenos amigos, ya vas a ver. Cuando puedas pásate un ratito por acá, yo siempre te espero. No pienso recordarte de otra manera que no sea esta. Te amo”.

Fuente: La 100