Charlotte Caniggia, es una de las participantes con más onda del "Bailando 2023". La hermana de Alex Caniggia, que participó en anteriores ediciones del certamen de baile, volvió al histórico ciclo de Marcelo Tinelli, más picante que nunca.

Fue durante su previa, que el conductor le consultó a la mediática sobre quiénes dentro del certamen la caían mal, esto al recordar sus palabras contra Coti Romero, a quien tildó de "falsa".

Ante esto, la participante comentó que "hay pocas personas que me caen bien" y comenzó a nombrar algunos de los participantes con los que no tiene buena onda.

Luego, Ángel de Brito nombró a Cami Homs y Caniggia torció la boca en señal de disgusto. “Me pasó algo con Camila Homs”, lanzó sin filtro. Si bien al principio no quería contarlo, tras la insistencia del conductor, Charlotte dijo que hace poco la invitó a tomar unos tragos antes de salir a la pista y que ella se negó.

“Yo soy muy observadora, me pasaron un montón de cosas. Observé que estaba cerquita mío. Antes de entrar me tomé unos shots y le dije ‘che, tomemos unos’. Y ella me dice ‘ay, yo no tomo nada’. El bailarín de Cami estaba hablando con el mio y justo la engancho. Me hago la boluda, pero la vi cuando dijo: ‘Se tomó tres shots’”, contó Caniggia con una divertida imitación de Cami Homs.