Victoria. En la mesa, los actores, directores y productores de la serie acompañados por sus parejas se encendieron cuando recibieron el Oro al final de la noche.



El impacto que tuvo 100 días para enamorarse desde la pantalla de Telefe, en 2018, completó un triunfal paso por la TV con el Martín Fierro de Oro en la culminación de la ceremonia en el Hotel Hilton. Producida por Underground, la novela trascendió lo artístico con la temática social, si bien se quedó con 5 de las 12 nominaciones (a Carla Peterson y Juan Minujín como protagonistas de ficción, a Maite Lanata como actriz de reparto y a sus autores Ernesto Korosky, Silvina Fredjkes y Alejandro Quesada).



El tratamiento de la diversidad poniendo el foco en una joven, interpretada por Maite Lanata, que toma la decisión de adoptar el nombre de Juan, con su conversión como eje central de la tira. Al recibir su galardón, Maite se refirió a lo que significó ponerse en la piel de ese personaje, un desafío que superó lo actoral, apoyada por la Asociación Familias Diversas.



"Por ese pibe trans empoderado, que no quiere quedarse afuera de la sociedad, que sabe que tiene derecho a vivir libremente sus decisiones sobre su cuerpo'. "El Estado no puede seguir mirando a un costado frente a la falta de implementación de Ley de Educación Sexual Integral', afirmó vehemente. A ella, se sumó Lizy Tagliani que conmovió con su alegato cuando le entregaron el premio a Panelista: "Los pobres no somos brutos, necesitamos posibilidades', sostuvo llevando a la realidad lo que la serie plasmó en la tele.



Pero "100 días...' no abarcó solamente la identidad de género. La creación estuvo atravesada por los movimientos femeninos #NiUnaMenos y #AbortoLegalYA también presentes en la gala.



Débora Plager, ganadora en Labor Periodística Femenina, hizo un llamado a la unión, exclamando: "No importa si sos verde o si sos celeste, lo que sí importa es que estemos todas juntas'.



Pero la voz más potente fue la de Carla Peterson, que levantó el pañuelo verde adhiriendo a la propuesta del colectivo Actrices Argentina.



"A mí no me gusta hablar del aborto, ninguna mujer quiere atravesarlo, pero es una realidad. Pónganse de acuerdo, lleguemos a un acuerdo para que las mujeres no sigan muriendo', dijo, generando reacciones en contra como la de Nicole Neumann -en el ciclo Nosotros a la mañana donde manifestó que los pañuelos esmeraldas "no tenían nada que ver'- y de Amalia Granata que escribió: "La única realidad es que te metés en un terreno donde tu ignorancia supera tu discurso patético', en referencia al discurso de la artista que fue trending topic en Twitter y dejó en claro la línea transitada por la producción que ganó a mejor ficción en la 49na edición de los Martín Fierro, donde el gaucho celebró el triunfo de la diversidad y la lucha femenina.

Efervescentes. Poniendo el foco en uno de los temas de la trama como es la libre elección sexual, Nancy Dupláa y Carla Peterson se unieron en un apasionado beso en la boca.

Al igual que ellas, Luciano Castro y Juan Minujín se dieron un piquito.

La gran defensora. Con un discurso polémico a favor de la legalización del aborto gratuito, Peterson subió al escenario con su pañuelo verde.

Récord. Sebastián Ortega se alzó por tercera vez consecutiva con el Martín Fierro de Oro, después de ganar con El Marginal (2017) y Un gallo para Esculapio (2018).



22,7

Fue el rating promedio que sumó la transmisión y se convirtió en el programa de mayor audiencia del año.



Los datos de Ibope revelados por el sitio televisión.com.ar especificaron que la media de la ceremonia transmitida por Telefe abarcó hasta la medianoche y mejoró en 4 décimas a la gala de 2018. Pero, sumando los 71 minutos del lunes hasta cuando se extendió el programa (y que Ibope diferenció como Martín Fierro de Oro), el promedio bajó a 19,8 pero estuvo una décima por encima del total del año anterior.