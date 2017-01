La joven Marijo fue al programa Caso Cerrado Sin Censura acompañada por su novio con el objetivo de demandar a su madre, quien quería llevarla a su Turquía natal. Sin embargo, fue su pareja la que terminó sentenciada y se retiró del programa detenida.

"Ella es de Turquía y su familia está allá, digo la suya porque es su familia, yo no la conozco, tengo mi vida en San Diego, no tengo nada que hacer en Turquía. Él es mi novio y planeamos vivir juntos, me quiero emancipar", dijo la joven, y contó que su pareja trabaja como músico y además trabaja.

Sin embargo, su madre hizo oídos sordos a su reclamo y aseguró que su hija es golpeada por su pareja: "Quiero que mi hija sea sometida a ayuda psicológica porque no se da cuenta que es víctima de violencia y que él no se pueda acercar a ella. Fui una madre que sufrió, el papá me pegaba. Ella era muy chica y yo les oculté todo a mis hijas. Él (por el novio de su hija) la está amenazando, la tiene amenazada para que no me diga nada. Hace seis meses que no come, ha bajado demasiado de peso y sé que está vomitando a escondidas, usa lentes oscuros para que no vea los golpes".

En ese sentido, mostró al aire un video que encontró en el celular del joven en donde se ve con claridad cómo golpeaba a su pareja. En ese momento, mientras lo apuntaban las cámaras del programa, la agredió físicamente. La doctora Ana María Polo enfureció, le gritó en la cara y ordenó que se retire custodiado por la policía. Entre lágrimas y en medio de un ataque de nervios, Marijo contó el calvario que estaba viviendo.

Fuente: Infobae