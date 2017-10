A días del estreno de “Desearás al hombre de tu hermana”, la película que Carolina Pampita Ardohain (39) protagoniza y en la que ya se anticipa que mantiene escenas de alto contenido erótico con Juan Sorini (34), la modelo habló de su actuación en la mesa de Mirtha Legrand.

La top model y jurado del Bailando aprovechó para referirse a sus sensaciones después de haber filmado su primer protagónico en la pantalla grande.

Sin embargo, más allá de lo que tiene que ver con las tan comentadas escenas de sexo, acaso lo más fuerte para quienes la estaban escuchando fue cuando hizo referencia a cómo tuvo que apelar a su memoria emotiva para una escena de llanto.

"Había puertas que no quería abrir, y traté de no usar esas puertas en beneficio de la película, no me lo permitía a mí misma. Pero después de ocho, diez horas que llorás, tenés que recurrir a todos los recursos y sí, en algunos momentos caí en momentos dolorosos de mi vida, pero me costó mucho abrir eso", reconoció, en clara alusión a la muerte de su hija Blanca, hace cinco años.

Mirá el trailer del film:

Fuente: Teleshow