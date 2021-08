"Jefe, no me quedó otra, si me caía, me hacía pedazos", dijo el oficial Facundo Nahuel Amendolara a su jefe Mariano Giaggio tras dispararle en el abdomen a Santiago "Chano" Moreno Charpentier, según contó Giaggio, testigo de la escena, en su declaración ante la Justicia.

Según lo expuesto por Giaggio ante el fiscal Martín Zocca que investiga la causa, antes que Chano sacara el cuchillo con el que amenazaba que "iba a matar a todos", este "se movía exaltado, exitado". En esa línea, el jefe de Amendolara contó que el policía efectuó el tiro con el cantante a 2 metros. Además, sostuvo que tras dispararle al artista le expresó: "Si me caía, Chano me hacía pedazos".

En la ampliación de su declaración Giaccio, que también presenció la dramática escena del disparo, detalló: "Mientras Charpentier avanzaba con el cuchillo, Amendolara retrocedía sobre sus pasos con el arma fuera de su cartuchera en 45 grados hacia el suelo y le daba la voz de “alto, policía”. Le pedía que se alejara. Se lo repitió varias veces, siempre caminando hacia atrás, de frente al agresor”.

A medida que pasan los días, la investigación avanza.Mientras tanto, cabe destacar que el fiscal Martín Zocca, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Delitos Complejos de Zárate-Campana, desde el viernes pasado decidió mantener imputado al policía Facundo Nahuel Amendolara (27) por el delito de "lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial", delito que prevé una pena de hasta 15 años de prisión.

El episodio sucedió pasadas las 23 del último domingo de julio, en la casa de 'Chano', cuando, a pedido de su madre, llegó un equipo médico con intenciones de internar al músico, quien estaba en medio de un brote psicótico por estar bajo los efectos de estupefacientes.

Ante esta situación de no poder controlar al músico, llamaron a la Policía que se hizo presente en el lugar. De acuerdo con los testigos, el exlíder de la banda Tan Biónica se violentó, atacó a su madre y presuntamente quiso apuñalar a Amendolara, quien le disparó.

En los próximos días declara ante la Justicia, Marina Charpentier, la madre del cantante.