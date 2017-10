En una entrevista exclusiva con la revista Pronto, Nora Cárpena(72) abrió su corazón para contar la difícil situación que le toca vivir. La actriz habló sobre el delicado estado de salud de Guillermo Bredeston (86), su marido desde hace 52 años y abrió la polémica sobre un tema taboo: la eutanasia.

En 2011, Bredeston sufrió el primero de cinco ACV (Accidentes cerebrovasculares). A partir de allí, la vida del actor se fue transformando en una pesadilla. Postrado en su casa, sin poder hablar por una traquetomía que le realizaron hace tres años y sin poder moverse, Nora habló sobre su pareja.

"Si Guillermo Bredeston pudiera hablar, pediría la eutanasia, no te quepa duda", afirmó Cárpena. En la nota, también confirmó que el actor cuenta con un cuerpo de enfermeros que lo asisten: "Los médicos no lo internan porque no pueden hacer nada y ya no vale la pena".

Ante el endeble estado salud de Bredeston, la actriz hace fuerza para no bajar los brazos. Y confiesa: "Soy realista. Ya no tengo esperanzas. Quiero que Guillermo sufra lo menos posible. Me gusta que me sonría, que me mire. Pero a veces lo veo conectado a esas máquinas y es difícil".

Cárpena también reveló cómo es el estado actual de su marido: “Está con respirador y máquina de alimentos. No habla porque tiene una traqueotomía. Pero yo le hablo de todo, le cuento lo que hago. Al principio se levantaba, primero andaba con bastón, después en silla de ruedas y ya hace tiempo que no se levanta“.

Nora también contó que Bredeston es atendido en su casa por varios enfermeros que están atentos durante las 24 horas a su cuidado: "Mientras lo pueda cuidar, voy a hacerlo". De todas maneras, en la entrevista, confiesa: "Pasé por todas las etapas: enojo, ira, resignación, aceptación. Las cosas ocurren. Por ahí al principio te enojás, pero entendés que Dios te hace libre".

Casualidad o no, Cárpena es la protagonista de la obra "Dios no existe, acabo de conocerlo" en el Multiteatro. Justamente, si se trata de fe, ahí es donde radica la mayor esperanza de la experimenta actriz: "Soy católica practicante. Siempre estuve cerca de Dios y voy a misa todos los domingos. Me hace bien ir. Me siento ayudada, protegida".