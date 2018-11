El legendario dúo sanjuanino conformada por Manuel Mínguez y Américo "Pelufo" Barboza volverá a sonar esta noche después de una larga pausa de 25 años luego de 3 décadas de una exitosa trayectoria a nivel nacional. El regreso de esta formación será a las 23.30 en el escenario del conocido rancho del segundo, en un acontecimiento con localidades agotadas.



Previo a su aterrizaje en la Fiesta Nacional de la Tradición de Jáchal y con la posibilidad de llegar al Festival Nacional de Cosquín, bajo el ala del conductor y empresario Rony Vargas y su hijo Juan Manuel, el dúo hará su regreso acompañado por Jonatan Vera en las cuerdas, en reemplazo de Hernán Palacios que debió someterse a una cirugía ocular.



"¡Me tiemblan las rodillas! La fecha en San Juan la teníamos guardada porque no estábamos seguros. ¡Es la prueba de fuego! Estamos felices y vamos por más en Jáchal", expresó Mínguez.



"Nos preparamos duro. Estamos con mucha emoción. Va a ser una noche muy especial, inolvidable", dijo por su parte Pelufo.



"¡No pensamos que íbamos a agotar entradas! Nos está llamando gente de Buenos Aires, Santa Fe, La Rioja y Córdoba, ¡pero ya no hay más lugares! ¡Fue todo sorpresa!", agregaron los protagonistas de este dúo referente de la música cuyana.



Y, como no podían faltar las anécdotas, Mínguez relató que en los días anteriores al gran show vivieron una inusitada experiencia en las calles céntricas. "Nos fuimos a probar trajes para el recital. Para caminar 5 cuadras no más estuvimos 45 minutos, porque la gente nos paraba para saludarnos", destacó ansioso por su reencuentro con el público, con los clásicos de su cancionero, entre los que se encuentran la zamba Riquezas mías, la cueca Me hiciste mal y la tonada Se fueron los sueños míos.