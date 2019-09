A once años de la muerte de su bebé Facundo, Maru Botana le dedicó un conmovedor posteo en sus redes sociales.

"Que dificiles son las fechas! Llegan y no hay manera de esconder esa angustia que siempre esta anestesiada. Es imposible q no se me escapen las lagrimas o no me duela el corazon en estos dias", escribió la conductora en Instagram y agregó: "Pasan los años pero el dolor no se va nunca, lo vas llevando y seguis empujando para adelante, porque de eso se trata la vida".

"Te extraño mucho Facu y te pienso como serias, pero se que estas en esta familia que amo con todo mi corazon", cerró Botana el posteo que tuvo miles de likes y mensajes llenos de amor de parte de sus seguidores.

Facundo, el bebé de seis meses de la cocinera, falleció de muerte súbita en 2008 mientras ella estaba junto a su marido y el resto de sus hijos en Bariloche, y el bebé estaba al cuidado de sus abuelos en Buenos Aires.