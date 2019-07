Ricky Martin tuvo una respuesta clara para quienes critican el Movimiento por el Orgullo Gay y se preguntan por qué no existe uno por la comunidad heterosexual: "agradece que no necesitas uno", escribió en su cuenta de Instagram.

Con motivo del Día por el Orgullo Gay (28 de junio), que se conmemora en todo el mundo a raíz de los disturbios de 1969 en el bar Stonewall Inn de Nueva York, el cantante mostró su postura.

Ricky compartió en su cuenta de Instagram un mensaje en inglés y en español para explicar que el origen del movimiento no es para celebrar sino para que la comunidad LGBT+ pueda vivir libre de persecución o discriminación.

"El orgullo gay no nació de la necesidad de celebrar el hecho de ser gay, sino de nuestro derecho a existir libres de persecución/discriminación. Así que, en lugar de preguntarte por qué no hay un movimiento de orgullo heterosexual, agradece que no necesitas uno".

Jennifer Lopez fue una de las famosas que reaccionó al comentario de Ricky, así como Jwan Yosef, el esposo de Martin.

Yosef también compartió en su cuenta de Instagram un mensaje con motivo del Día del Orgullo Gay.

"Porque el progreso no es una línea recta. El amor y la alegría es real y también lo es la lucha. Se ha hecho mucho trabajo increíble y queda mucho por hacer. Mantener siempre nuestros derechos y protegerlos. El AMOR está aquí para ganar, HAPPY WORLD PRIDE".

La de Ricky Martin y Jwan Yosef es una de las parejas homosexuales más famosas en el mundo del espectáculo.

Desde que dio a conocer públicamente que es gay, a través de una carta en su sitio web, Ricky se ha convertido en un estandarte de la comunidad LGBT.

Ricky explicó entonces que mucha gente le dijo que si confesaba su homosexualidad, "todo lo que había logrado se colapsaría".

"Les juro que cada palabra que están leyendo aquí nace de amor, purificación, fortaleza, aceptación y desprendimiento. Que escribir estas líneas es el acercamiento a mi paz interior, parte vital de mi evolución. Hoy acepto mi homosexualidad como un regalo que me da la vida ¡Me siento bendecido de ser quien soy!", escribió también Ricky.

El cantante y Jwan Yosef confirmaron su romance en 2016, gracias a una imagen que Ricky publicó en su cuenta de Instagram y en noviembre de ese año reveló en el programa de Ellen DeGeneres que estaba comprometido con Jwan y pensaban tener una gran boda en Puerto Rico.

En enero de 2018 se supo que se habían casado y en diciembre de ese mismo año llegó a sus vidas su hija Lucía.