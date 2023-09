Sofía Martínez vivió un emotivo momento cuando regresó al programa de Guido Kaczka, en el que comenzó como productora, pero esta vez fue para participar en el jurado como figura invitada por su rol de periodista deportiva. La joven que se destacó por su cobertura en el Mundial Qatar 2022 escribió un conmovedor texto en sus redes sociales que acompañó con fotos de sus inicios en la producción del ciclo de entretenimientos de El Trece.

Allí, la periodista hizo un recorrido de su carrera detrás de cámara hasta llegar del otro lado y convertirse en cronista de programas deportivos. “Fui productora de Los 8 escalones desde el 2013 hasta el 2018. Fui productora de los programas de Guido desde los 19 años. Aprendí un montón de cosas ahí, formé parte de mi personalidad”, aseguró quien fue como invitada a Los 8 escalones de los 3 millones de pesos.

“Supe lo que era la responsabilidad, y me enseñaron que a los trabajos está bueno ponerles un valor agregado. ‘¿Por qué lo haces vos y no una máquina? ¿Qué cosa distinta tenes para ofrecer esta vez?’ Así todos los días. Conocí la magia de producir mientras estudiaba periodismo deportivo. Y Guido me preguntó muchas veces qué quería para mí futuro laboral y siempre le respondí lo mismo: periodismo deportivo. Aún yendo en contra de mis intereses laborales del momento”, continuó su relato quien también se destaca como panelista en Perros de la calle, el programa de Andy Kusnetzoff en Urbana Play.

Sofía siguió su camino en los medios de comunicación hasta que sus propios excompañeros de producción la convocaron para que fuera a cumplir su rol en el jurado. Y así lo celebró ella destacando y contando su paso por el el programa que justamente la vio crecer profesionalmente. “Hasta que un día, años después, me llegó un mensaje invitándome a participar de un programa. Ayer estuve en Los 8 escalones. No fui de productora, sino de periodista deportiva”.

Y contó cuáles fueron sus sensaciones al regresar al programa y reencontrarse con Guido y con sus excompañeros de producción: “Para mí fue importante, sensible, y súper emocional. Y quería compartirlo”.

Luego, publicó una serie de fotos actuales y de cuando trabajaba como productora. La primera que eligió fue una selfie con Guido Kaczka que se tomó en la grabación del programa que salió al aire el martes por la noche. Y luego, imágenes de ella también interactuando con el conductor cuando era productora y él le daba su espacio en cámara. “El mentor”, lo definió al animador.

También se tomó fotos de recuerdo de su paso por el jurado de Los 8 escalones de los 3 millones. Y recordó su paso por A todo o Nada, el ciclo de entretenimientos en el que trabajó como productora. Y publicó capturas que había posteado en su Instagram años atrás, cuando Gerardo Sofovich era jurado del ciclo.

Entre los más de 120 mil me gusta que cosechó la publicación que Sofía Martínez hizo en su Instagram -red social en la que tiene más de un millón de seguidores-, se destacaron varios mensajes de famosos que celebraron el regreso de la periodista al programa que la vio nacer como productora. Y Guido Kaczka, en tanto, no quiso dejar pasar la oportunidad de felicitarla. “Qué alegría, Sofi. ¡Tan merecido!”, escribió entre emojis de aplausos el conductor del ciclo de entrenamientos que además de la suma de dinero regalará un departamento a estrenar en Capital Federal.

Andy Kusnetzoff, conductor del programa en el que actualmente Sofía se desempeña como panelista, también le dejó su especial mensaje: “¡Espectactacular! ¡La vida!”, destacó también junto a emojis de aplausos.

Y Ailén Bechara, quien inició su carrera como azafata de Guido Kaczka -al igual que Barby Franco- recordó: “¡Qué buenas épocas!”, junto a un emoticón de un corazón rojo.