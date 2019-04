Argentina, tierra de amor y venganza ya se consolidó como uno de los grandes éxitos de la televisión nacional en este 2019. Esto no solo se observa en los buenos números que cosecha día tras día, que le han permitido a El Trece volver a tener el liderazgo del prime time y obligar a Telefe a mover sus piezas, sino que también se puede ver en las redes sociales, que son hogar de infinidad de memes y reacciones a las actuaciones de Albert Baró, Mercedes Funes, y en especial, el papel de la China Súarez como “La Polaca”, a quien la hicieron cantar como Los Redondos.

Sin embargo, el mundillo de las redes es un arma de doble filo, ya que si bien puede ser un gran centro de elogios, al mínimo desliz pueden convertirse en una hoguera de fuego intenso.

Esto mismo sucede desde las últimas horas, cuando comenzó a viralizarse el fragmento de una escena clave del capítulo nº 21 de la tira de El Trece y Pol-ka, titulado “Cuando la vida pende de un hilo” y que fue emitido durante la noche del jueves.

Se puede observar a Raquel (Suárez) ejecutar parte del plan maestro de Madama Ivonne (Andrea Frigerio) para que pueda fugarse del burdel de Samuel Trauman (Fernán Mirás). Cuando “La Polaca” está dispuesta a tirarse al río, se apoya de espaldas a la baranda de contención del puente, pero lo que se vio a continuación desencajó a los espectadores.

En el siguiente plano, se ve que Suárez, o más bien el reemplazo por parte de un extra, no está de espaldas a la baranda y que está cayendo de frente al agua, tratándose así de un presunto error de continuidad (factor fundamental para lograr la verosimilitud de cualquier ficción, sea o no de época) que no pasó desapercibido para los seguidores de la tira.

Footage de la polaca resurgiendo del Río saltando al puente pic.twitter.com/EmtOyOZmAB — ��icha �� (@manuemartinez) 15 de abril de 2019

Pero las redes no siempre tienen la razón. Si se analiza cuadro a cuadro el plano, se puede ver que el cuerpo de Raquel gira antes de caer al agua, algo que debido al corte en movimiento entre toma y toma no pudo ser visto de manera exacta por el ojo humano.